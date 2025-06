Werbung

Nahezu alle DRAM-Hersteller haben angekündigt, dass sie die Fertigung von DDR4 bereits eingestellt hätten oder bald einstellen werden. Der Umstieg auf DDR5 ist bei allen neuen Produkten vollzogen, aber natürlich werden noch Systeme verkauft oder sind bei Nutzern im Bestand, die noch DDR4 verwenden und natürlich kann es hier zu Defekten kommen, die dann einen Neukauf erfordern. Weitaus kritischer zu sehen ist dieser Zustand bei den Industrie- und Embedded-Systemen und auch einige NAS werden noch mit DDR4 ausgeliefert. Hier eine technische Unterstützung über die nächsten zehn Jahre zu gewähren, dürfte für so manchen Hersteller keine einfache Aufgabe werden.

Die Spot-Preisbörse in Asien reagierte in den vergangenen Wochen empfindlich auf eine extreme Nachfrage bei DDR4. Je nach Kapazität und Transferrate des DDR4-Chips haben sich die Preise seit April/Mai mindestens verdoppelt, hier und da sogar verdreifacht. Die hohe Nachfrage ist offenbar damit zu begründen, dass einige Hersteller versuchen, eine möglichst große Menge an DDR4 zu kaufen, die am Markt verfügbar ist.

Auf die Ankündigungen, die Herstellung von DDR5 Ende 2025 oder Anfang 2026 einzustellen, verweisen die Kollegen von ComputerBase. So vermeldete DigitTimes bereits im Februar, dass viele DRAM-Hersteller die Herstellung Ende 2025 einstellen werden. Nanya stellt die Produktion bereits im dritten Quartal ein.

Im Rahmen der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen erwähnte Micron explizit, dass DDR4 und LPDDR4 "End of Life"-Status (EOL) erreicht haben. Seine Kunden habe man diesbezüglich bereits vor einigen Monaten informiert. Die letzte Auslieferung soll in zwei bis drei Quartalen stattfinden, so dass spätestens Anfang 2026 damit Schluss sein wird.



Die Preise für DDR4 im Handel steigen teilweise schon. Noch ist dies jedoch extrem abhängig davon, welches Kit genau man sich anschaut. Kapazität, Transferrate etc. spielen eine Rolle. Ein Blick in den Preisvergleich lohnt sich an dieser Stelle, wenn man sich noch nach DDR4-Speicher umschauen möchte.

Betreibt Ihr noch ein System mit DDR4-Speicher? Plant Ihr daher die Anschaffung eines neuen Kits, jetzt wo sich ein Ende abzeichnet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!