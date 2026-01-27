Werbung

Nach dem gestrigen Verkaufsstart von Panther Lake bzw. der Core-Ultra-300-Serie hat Intel auch einen aktualisierten Treiber für die integrierte Grafikeinheit vorgestellt. Dieser trägt die Versionsnummer 32.0.101.8425/32.0.101.8362 und unterstützt die integrierten GPUs von Panther Lake (Arc B390 und B370). Vor allem aber bietet Intel mit dem neuen Treiber die Unterstützung für XeSS Multi Frame Generation, welches analog zu NVIDIAs MFG bis zu drei künstliche Frames zwischen einem echten, gerenderten Frame darstellt.

Der Treiber trägt zwei Versionsnummern, weil XeSS MFG vorerst nur für Panther Lake zur Verfügung steht. Die Version 32.0.101.8362 ist für eben diese integrierte Grafik in den Notebook-Chips vorgesehen, während die Version 32.0.101.8425 alle anderen Arc-GPUs adressiert. Intel hat hier zwei Entwicklungspfade zusammengeführt.

Aktuell noch ist XeSS MFG in keinem Spiel direkt verfügbar. Stattdessen handelt es sich um eine Überschreibung über den Treiber – ähnlich wie NVIDIA dies ebenfalls anbietet. Ausgewählt werden können im Treiber XeSS MFG 3x und XeSS MFG 4x.

Wann XeSS MFG auch für andere Arc-Hardware zur Verfügung steht, ist nicht bekannt. Karten, die Frame Generation unterstützen, sollen auch Multi Frame Generation anbieten können. Der Download des neuen Arc-Treibers ist direkt bei Intel möglich.

