Im Verlauf dieser Woche, bzw. in der vergangenen Nacht haben alle drei GPU-Hersteller neue Treiber für ihre Grafikkarten vorgestellt. Dabei werden einerseits wie immer einige Fehler beseitig, vor allem aber optimieren sie ihre Software auf die neuesten Spiele.

Die AMD Software Adrenalin Edition 23.3.2 bietet Optimierungen für das Resident Evil 4 Remake sowie The Last of Us Part 1. Die PC-Version des einstigen PS5-Exklusivtitels gibt es aktuell für Käufer einer Radeon RX 7000 oder Radeon RX 6000 kostenlos dazu.

Folgende Fehler wurden in dieser Treiber-Version behoben:

Application crash may be observed while playing UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection on some AMD Graphics Products, such as the Radeon RX 6700 XT.

Application crash may be observed while playing Genshin Impact on some AMD Graphics Products, such as the Radeon RX 6750 XT.

Corruption may be observed while playing It Takes Two on Radeon RX 7000 series GPUs.

Connection failure or black screen may be observed using Parsec client with AMD decoder setting.

The Performance Tuning Stress Test may intermittently lower GPU usage before test completion.

The Performance Metrics Overlay may intermittently resize across the display on some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6600M.

The Performance Metrics Overlay may have some missing units when enabled, or situationally become truncated after changing display scaling settings.

Noch bekannt sind die folgenden Fehler:

High idle power has situationally been observed when using select high-resolution and high refresh rate displays on Radeon RX 7000 series GPUs.

Video stuttering or performance drop may be observed during gameplay plus video playback with some extended display configurations on Radeon RX 7000 series GPUs.

Some virtual reality games or apps may experience lower-than-expected performance on Radeon RX 7000 series GPUs.

Video playback using hardware accelerated browsers may appear blurry during upscale on some AMD Graphics Products, such as the Radeon RX 7900 XT.

Brief display corruption may occur when switching between video and game windows on some AMD Graphics Products, such as the Radeon RX 6700 XT.

Mouse cursor may appear invisible in Citrix Workspace.

Der Download der ist direkt bei AMD möglich.

GeForce 531.41

NVIDIA hat den GeForce 531.41 veröffentlicht. Mit dieser Version konzentriert sich NVIDIA auf die kommende Open-Beta von Diablo IV sowie The Last of Us Part I, Smalland: Survive the Wild und Deceive Inc, die allesamt DLSS 2 unterstützen sollen. Für Resident Evil 4 Remake und Forza Horizon 5 wird DLSS 3 ermöglicht. Zudem soll in dieser Treiber-Version bereits der Ray Tracing Overdrive Mode von Cyberpunk 2077 unterstützt werden.

Alle weiteren Änderungen finden sich in den Release Notes. Auch hier ist der Download direkt bei NVIDIA möglich.

Intel 31.0.101.4255

Zuletzt gibt es auch von Intel einen neuen Treiber. Dieser trägt die Versionsnummer 4255 und bietet unter anderem die Unterstützung von Resident Evil 4 Remake sowie Leistungsoptimierungen für Marvel’s Guardians of the Galaxy, D5 Render, den Blender in Material Preview Viewport Mode und CS:GO. Alle weitere Änderungen sind auch hier in den Release Notes zu finden. Der Download kann direkt bei Intel erfolgen.