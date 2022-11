NVIDIA veröffentlicht GeForce-Game-Ready-Treiber in der Version 526.86

Die Veröffentlichung des Game-Ready-Treibers in der Version 526.47 war besonders für Spieler, die in die Welt von Call of Duty: Modern Warfare II eintauchen wollten, kein Grund für Jubelsprünge. Auch wenn NVIDIA kurze Zeit später einen Hotfix veröffentlichte, sollten alle Besitzer des neuesten Ablegers des Franchises vorerst auf eine Installation verzichten.

Ab sofort ist die Version 526.86 verfügbar und kann kostenlos heruntergeladen werden. Wie sich der Releasenote entnehmen lässt, wurden unter anderem Grafikfehler bei Call of Duty: Modern Warfare II und zufällige Abstürze bei Call of Duty: Vanguard behoben. Außerdem sollen mit dem neuen Update keine Rainbow-Artefakte mehr bei Forza Horizon 5 auftreten.

Der neue GeForce 526.86 Game-Ready-Treiber kann ab sofort direkt bei NVIDIA heruntergeladen werden. Die offiziellen Releasenotes finden sich hier.

Folgende Fehler wurden mit der neuen Version behoben:

[Call of Duty: Modern Warfare II] Flashing corruption can be seen randomly while playing the game. [3829010]

[Call of Duty: Vanguard] Game may randomly crash after extended gameplay [3841398]

VTube Studio crashes to black screen after driver update [3838158]

GPU may get stuck in P0 state after exiting certain games [3846389]

[Anvil Engine Games] Environment flickering [3843932]

Drop in 8K60 AV1 decoding performance on RTX 4090 [3835745]

[Forza Horizon 5] Some PC configurations may see rainbow-like artifacts in game after extended gameplay [3685123]

Folgende Fehler sind aktuell bekannt: