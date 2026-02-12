Werbung

Tomb Raider hüpft zwar schon seit 2013 auf Apple-Smartphones, doch der damals aktuelle Triple-A-Serienteil von Crystal Dynamics und damit die erste vollwertige Umsetzung eines modernen Konsolentitels der Survivor-Trilogie wurde nun ebenfalls für iOS und Android freigegeben. Damit bringt Feral Interactive das hochgelobte Action-Adventure für Mobile-Gamer. Der Port erscheint heute, am 12. Februar 2026, und bringt Laras Geschichte vollständig auf Smartphones und Tablets – inklusive aller zwölf DLCs wie zusätzliche Upgrades, Outfits oder Bonus-Challenges.

Als Premium-Titel ohne In-App-Käufe kostet die iOS- und Android-Version 15,99 Euro und läuft auf einer breiten Palette von Geräten – vom Apple iPhone XS aus dem Jahr 2018 hin zu aktuellen Android-Flaggschiffen. Auf Apple-Geräten ist das Spiel rund 10 GB groß und hat die Altersfreigabe ab 18 erhalten. Auf dem aktuellen Apple iPhone 17 Pro Max soll der Titel mit rund 60 Bildern pro Sekunde laufen, während auf den neusten iPad-Pro-Modellen sogar bis zu 120 Bilder pro Sekunde erreicht werden können. Auf älteren Geräten wird die Bildrate jedoch auf 30 Bilder pro Sekunde reduziert.

Der Port soll den klassischen Mix aus Erkundung, Klettern, Puzzle und Survival-Action des Originals beibehalten und durch eine abgestimmte Touch-Bedienung mit Gyroskop-Unterstützung und Controller-Optionen aufwarten. Grafik und Sound sollen zwar ebenfalls dem Original treu bleiben, jedoch auch hier mit Anpassungen und Performance-Optimierungen speziell für Smartphones und Tablets glänzen, sodass selbst Mittelklasse-Geräte flüssig durch Yamatais Ruinen rasen können. Nach dem Erfolg von Alien: Isolation oder Grid Autosport will Feral Interactive wieder einmal mehr zeigen, wie gute Smartphone-Umsetzungen aussehen können.

Laras Debüt in der Survivor-Ära, das 2013 mit über 14 Millionen verkauften Einheiten Geschichte schrieb, entfaltet sich nun mobil: Vom Schiffbruchs-Überlebenskampf bis zur Konfrontation mit der Sturm-Göttin Himiko. Die Veröffentlichung passt perfekt zum Valentinstag-Wochenende und nutzt den Hype um die kommenden Tomb-Raider-Filme. Wer Lara Croft bis jetzt nicht kennt, findet hier den perfekten Einstieg – und Veteranen die Chance, Nostalgie mobil zu erleben.