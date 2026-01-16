Werbung

Amazon treibt die Entwicklung der geplanten Tomb-Raider-Serie für Prime Video weiter voran und hat erstmals einen Blick auf Sophie Turner in der Rolle von Lara Croft veröffentlicht. Das gezeigte Bild stammt aus einer Kostümprobe und vermittelt einen ersten Eindruck von der visuellen Ausrichtung der Realverfilmung, die Teil eines umfassender angelegten Franchise-Konzepts werden soll.

Sophie Turner, bekannt unter anderem aus der Serie Game of Thrones, übernimmt die Hauptrolle der Archäologin und Abenteurerin. Ihr Kostüm orientiert sich deutlich an der klassischen Darstellung der Figur aus den frühen Tomb-Raider-Spielen. Zu sehen sind Shorts, ein Tanktop sowie ein Pistolenholster, womit die Serie optisch an die ursprüngliche Spielvorlage anknüpft und weniger an die zuletzt gängigen Interpretationen.

Neben Turner umfasst die Besetzung unter anderem Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan und Celia Imrie. Konkrete Angaben zur Handlung, zur Episodenstruktur oder zum zeitlichen Rahmen der Serie hat Amazon bislang nicht gemacht.

Die kreative Verantwortung liegt bei Phoebe Waller-Bridge, die als Autorin und Executive Producer fungiert. Waller-Bridge wurde für ihre Arbeit an Fleabag mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter ein Emmy und ein Golden Globe. Ihre Beteiligung deutet auf einen inhaltlich eigenständigen Ansatz innerhalb des bekannten Franchise hin, auch wenn Details zur Tonalität der Serie noch offen sind.

Inhaltlich soll sich die Serie aber eng an der Spielereihe orientieren, ohne eine direkte Fortsetzung der bisherigen Kinofilme mit Angelina Jolie oder Alicia Vikander darzustellen. Stattdessen ist eine inhaltliche Verzahnung mit den aktuellen und geplanten Spielen vorgesehen. Crystal Dynamics arbeitet parallel an zwei neuen Projekten: Einem Remake des ersten Serienteils mit dem Titel Tomb Raider: Legacy of Atlantis sowie an Tomb Raider: Catalyst, das für 2027 geplant ist und Lara Croft in ein neues Szenario nach Nordindien führt.

Laut Crystal-Dynamics-Studioleiter Scott Amos ist die Zusammenarbeit mit Amazon von Beginn an darauf ausgelegt, ein medienübergreifendes Universum zu schaffen. Serie und Spiele sollen langfristig aufeinander abgestimmt werden, um eine konsistente Erzählstruktur zu gewährleisten und die Marke Tomb Raider über mehrere Formate hinweg weiterzuentwickeln.