Auf der diesjährigen CES in Las Vegas stellen Branchegrößen allerlei neue Hardware aus. Dabei werden auch einige neue Kooperationen bekannt gegeben. So hat Creative in Zusammenarbeit mit TGIF einen neuen Gaming-Stuhl mit integriertem Soundsystem gezeigt. Aber auch Tech-Gigant Microsoft will in Zukunft mit anderen zusammenarbeiten. So hat man eine Kooperation mit LG Electronics verkündet.

In der Pressemitteilung von LG verkündet der Konzern eine Partnerschaft mit Microsofts Gaming-Sparte Xbox. Mit dem Launch der Xbox-App auf LGs neuesten Smart-TVs sollen Spieler Zugriff auf hunderte Spiele der Bibliothek erhalten. Damit will LG sein Cloud-Gaming-Angebot für Fernseher ausbauen. Im neuen Gaming-Portal kann man auf eine breite Auswahl von verschiedenen Spielen zugreifen. Darunter finden sich AAA-Titel für PC, Konsolen und webOS-Casual-Games. Hinzu kommt jetzt das Angebot der Xbox-App.

Gamer erhalten nun mit der Xbox-App und Xbox Game Pass Ultimate Zugriff auf hunderte weitere Spiele. Zum Katalog zählen unter anderem Titel wie Call of Duty: Black Ops 6 oder das neu erschienene Indiana Jones und der große Kreis. Das Angebot wird stetig erweitert und Spiele, die in Zusammenhang mit Microsoft stehen, erscheinen häufig ab Tag eins als Teil des Abos. Dies gilt zum Beispiel für Avowed. Mit Game Pass Ultimate können die Spieler zudem ausgewählte Xbox-Spiele streamen, die sie bereits besitzen. Dies funktioniert bislang nur bei bestimmten Titeln wie NBA 2K25 oder Hogwarts Legacy. Es sollen jedoch weitere kompatible Titel hinzukommen.

Über die in webOS eingebettete und über den Startbildschirm zugängliche Benutzeroberfläche des LG Gaming Portals können Nutzer ihre Lieblingstitel schnell finden und spielen. Das Portal bietet dabei eine umfassende Übersicht, die Cloud-Gaming-Apps, webOS-App-Spiele, die mit der Fernbedienung spielbar sind, zuletzt gespielte Titel, die Top 10 der beliebtesten Spiele, Empfehlungen der Redaktion und weitere Vorschläge enthält.