Auf der CES in Las Vegas stellen Hardware-Hersteller aus aller Welt ihre neuesten Entwicklungen vor. Im Rahmen der Messe hat Creative nun eine neue Kooperation bekannt gegeben. Gemeinsam mit TGIF will man nun Gamern eine neue Mischung aus immersivem Audio und ergonomischem Sitzkomfort anbieten. Vereinen soll dies der T0-Aurena-Gaming-Stuhl. Es handelt sich dabei um einen auf Ergonomie ausgelegten Gaming-Stuhl mit integriertem Lautsprechersystem. Während der CES wird der Stuhl, der explizit Gamer ansprechen soll, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Das verbaute Lautsprechersystem verfügt über Creatives SoundBlaster CMSS3D+-Technologie. Diese soll sowohl bei Spielen als auch Filmen einen klaren, mehrdimensionalen Klang liefern. Durch die Kombination aus Stuhl und Soundanlage sollen so selbst kompaktere Desktop-Konfigurationen auf ein Surround-Sound-Erlebnis zugreifen können.

„Die Zusammenarbeit mit TGIF eröffnet aufregende neue Möglichkeiten für Gaming-Audio“, sagt Song Siow Hui, CEO von Creative. „Das T0 Aurena Gaming-Stuhl-Lautsprechersystem ist erst der Anfang und wir freuen uns darauf, Gamern zukünftig ganz neue Level der Immersion bieten zu dürfen.“

„TGIF freut sich auf die Zusammenarbeit mit Creative, um die Grenzen dessen, was ein Gaming-Stuhl leisten kann, zu erweitern“, fügen Sophia Niu und Leo Lian, die Gründer von TGIF, hinzu. „Das Lautsprechersystem des T0 Aurena Gaming-Stuhls wurde entwickelt, um ein perfektes Gleichgewicht zwischen Komfort und Klang zu schaffen, das es den Spielern ermöglicht, noch tiefer in ihre Spielsessions einzutauchen. Es bietet ein Höchstmaß an ergonomischem Sitzkomfort und eine unvergleichliche Audioerfahrung. Dies wird das Spielerlebnis für Gamer komplett revolutionieren.“

Preise und Verfügbarkeit

TGIF sieht in der Zusammenarbeit die Option, ihre Stühle mit neuen Möglichkeiten auszustatten. So will man die "Grenzen dessen, was ein Gaming-Stuhl leisten kann" erweitern.



Das T0-Aurena-Gaming-Stuhl-Lautsprechersystem wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 auf den Markt kommen. Auf der CES 2025 wird der Gaming-Stuhl vom 7. bis 10. Januar 2025 in der Creative-Suite im Venetian, Bassano Meeting Room 2601, präsentiert.