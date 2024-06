Werbung

Vor einem Jahr zur Computex 2023 zeigte NVIDIA erstmals seine AI-unterstützte Plattform Avatar Cloud Engine, kurz ACE. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die nicht nur Charaktere und ganze 3D-Welten per AI genieren, sondern gesamte Spielszenen interaktiv und intuitiv zum Leben erwecken kann.

Hierfür werden verschiedene Cloud-APIs für eine Spracherkennung, eine Text-to-Speech-Umwandlung oder Audio2Face genutzt, um Gespräche mit nicht spielbaren Charakteren nicht skripten oder gar aufwendig vertonen zu müssen. In einer ersten Version konnte man sich durch vorausgewählte Fragen und Antwortmöglichen klicken, um sich in einem asiatischen Ramenladen mit dem Besitzer unterhalten zu können. Das Thema war damals noch vorgegeben und die Wesenszüge entsprechend vorbereitet. Zur Gamescom wenige Monate später ging man bereits einen Schritt weiter und ließ den Charakter mit aufwendigerer Mimik und Gestik entsprechend auf alle Fragen reagieren.

Seit der CES im Januar kann man sich mit dem NPCs per Sprache unterhalten, wobei diese lokal auf dem PC von Sprache zu Text übersetzt wird, in einem LLM in der Cloud verarbeitet und eine entsprechende Reaktion erstellt wird, die wiederum als Stimmausgabe und meinem 3D-Modell inklusive lippensynchroner Ausgabe gerendert wird. Außerdem implementierte NVDIA einen zweiten NPC für Gruppen-Unterhaltungen.

Für NVIDIA schreitet die Entwicklung an ACE rasant weiter. Zur Computex 2024 erweitert man ACE und weitere Szenen und Charaktere.

Ein Assistent hilft beim Zocken

Doch damit nicht genug: Im Rahmen der gerade in Taipeh anlaufenden Computex 2024 stellte NVIDIA am Abend den G-Assist vor. Dieser soll Spielern vor allem in komplexen Titeln wie ein Sprachassistent unter die Arme greifen, um ihm wichtige Hilfestellungen zu geben. So soll G-Assist beispielsweise in Ark Survival Ascended die beste Waffe für die Anfangsphase des Spiels empfehlen oder aber beim umfangreichen Skill-System helfen können.

Der G-Assist läuft als separate Anwendung im Hintergrund und soll sich auf die vielen Wiki-Seiten, YouTube-Videos und Komplettlösungen, die man zahlreich im Internet finden kann, stützen, um zu seinen Informationen zu gelangen. Alleine auf Steam gibt es über zwei Millionen Guides. Dem Spieler will man so die Recherche abnehmen und ihn schließlich schneller zu seinem gewünschten Ziel bringen.

Die Anwendung kann von den Spiele-Entwicklern aber auch direkt eingebunden und vorab mit den richtigen Tricks und Kniffs trainiert werden können. Der G-Assist soll den Spieler aber nicht nur inhaltlich weiterhelfen können, sondern auch technisch. Auf Wunsch kann er die aktuelle Framerate ausgeben, die Latenz tracken oder die Grafiksettings für eine bessere Performance optimieren. Sogar Overclocking oder eine Effizienzsteigerung für das mobile Zocken am Notebook – beispielsweise durch die Limitierung der Framerate – soll man über NVIDIAs G-Assist vornehmen können.

ComfyUI und RTX Video

Die ComfyUI wird ebenfalls umfangreicher. So lassen sich eigene Fotos in professionelle Bewerbungsfotos umgestalten oder Sticker daraus entwerfen. Mit den richtigen Prompts soll man sich selbst in einen Superhelden verwandeln können. RTX Video wird in DaVinci integriert und macht dort ein AI-geschütztes Upscaling oder eine Bildverbesserung direkt im Schnittprogramm möglich.