Zwei große Updates für GTA Online und Red Dead online angekündigt

Über einen Blogeintrag hat Rockstar Games neue Updates für die Mehrspieler-Modi von Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2 angekündigt. Schon in Kürze sollen GTA Online und Red Dead Online neue Inhalte erhalten – teilweise spricht man sogar von den größten Updates überhaupt, wenngleich man sich noch mit näheren Details oder gar ersten Screenshots zurückhält.

Für die Spieleschmiede sind beide Titel ein echter Dauerbrenner, denn über die letzten Monate hinweg erfreuten sich die die beiden Spiele über neue Spieler-Rekorde – vor allem, da einer der beiden kurzzeitig zum Gratis-Download über den Epic Games Launcher angeboten wurde. Nun sollen sie zwei "riesige" Updates erscheinen. Schon am 28. Juli und damit schon am morgigen Dienstag soll der Mehrspielermodus von Red Dead Redemption 2 nach über sieben Monaten endlich wieder ein Update erhalten. Zuletzt führte man im Dezember 2019 die Schnapsbrennerei ein.

Jetzt soll eine weitere Rolle ins Spiel kommen, die die Spieler in die "Geheimnisse der Naturkunde" einführen soll. Die ersten beiden Screenshots zeigen einen jungen Jaguar und einen bewaffneten sowie mit Pelzmütze bedeckten Jäger, der auf einen Elch lauert. Vermutlich dürfte es sich dabei um die Rolle des Trappers – zu deutsch des Fallenstellers oder Pelztier-Jägers handeln. Außerdem soll es einen neuen Outlaw-Pass sowie zahlreiche von der Community gewünschte Features und Fehlerbehebungen geben.

Für das inzwischen in die Jahre gekommene GTA Online, das vor über sieben Jahren auf der PlayStation 3 und Xbox One gestartet war und später auf den PC und die aktuelle Konsolen-Generation portiert wurde, wird in diesem Jahr noch mindestens zwei Updates geben, wobei man sich hier mit näheren Details noch sehr bedeckt hält.

So soll das neue Sommerupdate bereits in den Startlöchern stehen und einen "breiten Mix aus verschiedenen Inhalten der zahlreichen Aktivitäten des Spiels" enthalten, was noch recht wenig über die tatsächlichen Inhalte aussagt. Zumindest ein neuer Super-Sportwagen ist auf einem Screenshot schon zu sehen.

Später im Jahr soll es dann ein zweites Update geben, das einen neuen großen Raubüberfall, wie beim zuletzt erschienenen Casino-Update, enthalten soll. Er soll an einem komplett neuen Schauplatz spielen und das bisher größte Update in der Geschichte des Spiels werden. Ob es sich dabei um einen bekannten Ort in und rund um Los Santos handelt, oder ob Rockstar Games eine Kartenerweiterung vornimmt, wie sie immer mal wieder in der Gerüchteküche behandelt wird, bleibt abzuwarten.

Genauere Informationen hierzu will man im weiteren Jahresverlauf veröffentlichen. Wir sind gespannt.