Nach Erfolg von Red Dead Online und GTA Online: Rockstar Games verteilt Geschenke

Nach der Veröffentlichung des The-Diamond-Casino-&-Resort-Updates für GTA Online und das Schnapsbrennerei-Paket für Red Dead Online feierte Rockstar Games in beiden Spielen neue Rekorde, bzw. konnte ein kräftiges Wachstum bei den Spielerzahlen verbuchen. Selbst sieben Jahre nach der Veröffentlichung von Grand Theft Auto Online stellte das Spiel neue Rekorde für die durchschnittlichen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Spielerzahlen im Juli und August nach der Veröffentlichung des Updates auf und konnte diese auch während der Weihnachtszeit erneut erreichen, wo mehr Spieler als jemals zuvor ins Spiel zurückkehrten. Der Dezember 2019 wurde zu einem der bisher stärksten Monate im Hinblick auf die Spielerzahlen.

Für diesen Erfolg will sich Rockstar Games nun bei seinen Spielern bedanken und macht dabei in beiden Spielen fette Boni und Geldgeschenke. Wer sich bis zum 5. Februar in den Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 einloggt, bekommt eine Million GTA-Dollar auf sein Konto gutgeschrieben. Wer sich dann noch vom 6. bis zum 12. Februar 2020 einloggt und spielt, bekommt eine weitere Million GTA-Dollar überwiesen. Insgesamt können Spieler von GTA Online so stolze zwei Millionen GTA-Dollar gratis abstauben und diese beispielsweise für ihren Fuhrpark, das Casino oder andere Unternehmungen, die in den letzten Jahren mit stetigen Updates eingeführt wurden, verwenden.

Spieler von Red Dead Online erhalten zwar keine Dollar oder Goldbarren, bekommen dafür aber die Chance auf einen Schofield-Revolver und ein Varmint-Gewehr mit reichlich Munition. Hierfür muss man sich lediglich bis zum 3. Februar im Mehrspieler-Modus von Red Dead Redemption 2, das es seit Kurzem auch für den PC gibt, einwählen. Für den Zeitraum vom 4. bis zum 10. Februar gibt es ein zweites Paket, das eine kostenlose Kopfgeldjägerlizenz, die eigentlich 15 Goldbarren kosten würde, 25 Bolas und 25 Verfolgungspfeile beinhaltet.

Gleichzeitig kündigte Rockstar Games an, dass im Jahr 2020 noch viele weitere Inhalte für beide Spiele folgen sollen. Für GTA Online steht eine Open-Wheel-Rennserie mit brandneuen Fahrzeugtypen in den Startlöchern, für Red Dead Online soll die Welt mit dem Konzept von Frontier Pursuits mit neuen Rollen und Missionen erweitert werden.