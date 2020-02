Cyberpunk 2077 kommt mit RTX-Effekten auf GeForce Now

Die PR-Maschinerie für Cyberpunk 2077 scheint bei NVIDIA in den vergangenen Tagen auf Vollgas zu laufen. Anfang der Woche kündigte man eine Special Edition der GeForce RTX 2080 Ti in Cyberpunk-2077-Optik an, von der es nur 200 Stück geben wird und zunächst einmal 77 per Gewinnspiel verteilt werden. Cyberpunk 2077 sollte ursprünglich Mitte April erscheinen, wurde Mitte Januar jedoch auf den 17. September verschoben.

Bereits bekannt ist, dass Cyberpunk 2077 eines der heiß erwarteten Spiele in diesem Jahr sein wird, welches zudem auf die RTX-Effekte setzen wird. Erst kürzlich hatte GeForce Now den Beta-Status verlassen und ist offiziell gestartet. GeForce Now bietet ein Cloud-Gaming mit bis zu 1080p-Auflösung bei 60 FPS. Im Vergleich zu Google Stadia müssen Spiele nicht erneut gekauft werden oder sind Teil des Abonnements, sondern die eigene Battle.net-, Steam-, Origin- oder Uplay-Bibliothek wird verwendet, um auf die vorhandenen Spiele zuzugreifen. Zuletzt gab es offenbar Unstimmigkeiten zwischen Activision Blizzard und NVIDIA, so dass einige Titel wieder herausgefallen sind. GeForce Now kostet 5,49 Euro im Monat.

Die heutige Ankündigung seitens NVIDIA besagt: Auch Cyberpunk 2077 wird via GeForce Now spielbar sein und soll sogar die RTX-Effekte in der Cloud anbieten.

NVIDIA betreibt weltweit mehrere Server bzw. hat diese in Rechenzeiten stehen. Somit sollen die Latenzen möglichst gering gehalten werden. Die Hardwareausstattung der Server ist höchst unterschiedlich. Offenbar stellt NVIDIA gerade auf eine einheitliche Hardware um. Eine Rolle spielt dabei der Intel CC150 als Coffee-Lake-Prozessor ohne Boost. Als GPU kommt eine Tesla RTX T10 auf Basis der Turing-Architektur mit 16 GB an GDDR6-Speicher zum Einsatz.