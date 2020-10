Windows 10: Neue Funktion soll vor einem Festplattenausfall warnen

Wenn es um das Thema Hardware geht, denken die meisten sicherlich zunächst an die Grafikkarte oder an den Prozessor. Allerdings verursacht ein Ausfall der genannten Komponenten im Normalfall nicht zwangsläufig einen Herzinfarkt. Bei einer Festplatte sieht dies jedoch schon ganz anders aus. Hier verabschiedet man sich nicht nur von einem Stück Hardware, sondern je nachdem auch von vielen geliebten Erinnerungen oder mühselig erarbeiteten Dateien. Schreibt man gerade an seiner Bachelor- oder Masterarbeit und kurz vor der Abgabe verabschiedet sich die HDD oder SSD, ist man ohne ein entsprechendes Backup ganz schnell der Verzweiflung nahe.

Jetzt scheint Microsoft allerdings an einem Frühwarnsystem zu arbeiten, das sich bemerkbar machen soll, sobald damit zu rechnen ist, dass die Festplatte in naher Zukunft das Zeitliche segnen wird. Damit wären Windows-Nutzer in der Lage, früh genug für Ersatz zu sorgen beziehungsweise alle wichtigen Daten in Sicherheit zu bringen, bevor diese für immer verloren sind. Momentan soll das neue Feature laut dem Hersteller zunächst nur für NVMe-SSDs zur Verfügung stehen. Ob sich dies in Zukunft ändern wird und auch HDDs vom neuen Windows-Feature überwacht werden, ist bis dato nicht bekannt. Hier wäre es mit Hilfe von künstlicher Intelligenz möglich, die S.M.A.R.T.-Werte auszuwerten und so den Zustand der Festplatte in Echtzeit zu beurteilen.

Des Weiteren bleibt abzuwarten, wie gut die neue Überwachung von Microsoft funktionieren wird. Zwar lässt sich ein möglicher Ausfall von NVMe-SSDs in der Regel gut vorhersagen, jedoch beziehen sich diese Schätzungen lediglich auf den Zustand der Speicherzellen. Eine Überspannung oder einen Wasserschaden kann auch das Microsoft-Tool nicht vorhersagen. Somit sollte man sich aufgrund des neuen Features keineswegs in Sicherheit wägen. Ebenfalls gilt zu beachten, dass die geliebten Daten auch jederzeit durch Schadsoftware zerstört werden können. Aus diesem Grund ist es ratsam, grundsätzlich immer ein Backup seiner wichtigen Daten anlegen.

Wer schon jetzt einen ersten Blick auf das Speicherüberwachungsfeature von Microsoft werfen will, kann dieses im Windows 10 Insider Preview Build 20226 ausprobieren.