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Den Zug bei den KI-Beschleunigern hat Intel vollends verpasst, aber immerhin partizipiert man mit seinen x86-Prozessoren in der Form, als dass einige der Xeon-Modelle als Host-CPU zum Einsatz kommen. Dies ist schon bei NVIDIAs DGX B300 der Fall und wird in der nächsten Generation mit den DGX Rubin NVL8 fortgesetzt.

Konkret zum Einsatz kommen weiterhin zwei Intel Xeon 6776P mit jeweils 64 Kernen. Auf zwei Prozessoren als Host kommen acht Rubin-GPUs.

Bei derartigen Systemen wie dem DGX Rubin NVL8 ist entscheidend, dass die Beschleuniger kontinuierlich und mit ausreichend hoher Geschwindigkeit mit neuen Daten versorgt werden. Andernfalls kann die Verarbeitung dieser Daten selbst zum limitierenden Faktor werden, wodurch die Beschleuniger nicht mehr optimal ausgelastet sind. Der Xeon 6776P – eines von drei verfügbaren und von Intel verwendeten Modellen – unterstützt daher Priority Core Turbo (PCT) und Intel Speed Select Technology – Turbo Frequency (Intel SST-TF), zwei Technologien, die ausgewählte Kerne priorisieren und mit besonders hohen Taktraten betreiben. PCT erlaubt eine dynamische Priorisierung der High-Priority-Performance-Kerne (HP-Cores), sodass diese mit einem höheren Turbo-Takt arbeiten können.

Im Speziellen der Xeon 6776P bietet neben seinen 64 Kernen auch noch 336 MB an Cache sowie auf Plattformebene 88 PCI-Express-Lanes bei einer TDP von 350 W.

Gegenüberstellung der Custom-Xeons für DGX B300

Kerne Basis-Takt All Core / Max Turbo PCT 8C Cache Speicherkanäle PCIe-Lanes TDP Sockel Xeon 6962P 72 2,7 GHz 3,6 / 3,9 GHz 4,4 GHz 432 MB 12 96 500 W 2S Xeon 6776P 64 2,3 GHz 3,6 / 3,9 GHz 4,6 GHz 336 MB 8 88 350 W 2S Xeon 6774P 64 2,5 GHz 3,6 / 3,9 GHz 4,6 GHz 336 MB 8 136 350 W 1S

Der "PCT 8C" ist der Priority Core Turbo mit acht Kernen. Dieser liegt beim Xeon 6776P bei 4,6 GHz.

Xeon-CPUs noch nicht mit NVLink ausgestattet

Die Kommunikation zwischen den Prozessoren sowie den angebundenen Beschleunigern und der Netzwerk-Infrastruktur erfolgt via PCI-Express. Vor einigen Monaten haben NVIDIA und Intel eine Zusammenarbeit angekündigt. Diese soll auch "NVIDIA-custom x86 CPUs that NVIDIA will integrate into" enthalten. Die Ankündigung von Intel beschränkt sich noch auf die Standard-Modelle der Xeon-6-Serie. Untereinander sprechen die Rubin-GPUs über NVLink miteinander.

Die Keynote der GTC 2026 findet heute Abend statt. Womöglich haben NVIDIA und Intel hier weitere Ankündigungen zu machen.