NEWS
#AMD #CPU #Prozessor #AM5 #Zen-5 #Gorgon-Point #Ryzen-AI-400 #Update #MWC

Ryzen-AI-Pro-400-Serie

AMD bringt APUs für den Sockel AM5

Portrait des Authors


AMD bringt APUs für den Sockel AM5
0

AMD nimmt den Mobile World Congress zum Anlass, die schon auf der CES Anfang Januar für die Notebooks vorgestellten "Gorgon Point"-APUs nun auch für den Sockel AM5 zu bringen. Allerdings werden diese als Ryzen-AI-Pro-400-Serie klar in das OEM-Segment verlegt. Einen Nachfolger der Ryzen-8000G-Serie gibt es demnach indessen doch noch nicht. Aber es gibt noch ein Hintertürchen, zu dem wir noch kommen werden.

Neben dem aktuellen Ryzen-9000-Line-up mit Zen-5-Kernen, das wahlweise auch Varianten mit zusätzlichem 3D V-Cache umfasst, müssen Nutzer, die in diesem Sockel nach einer APU suchen, weiterhin zur Ryzen-8000G-Serie greifen. Diese setzt auf das "Phoenix"-Design mit Zen-4-Kernen und einer integrierten Grafikeinheit auf Basis der RDNA-3-Architektur mit bis zu 12 Compute Units.

AMD präsentiert die Ryzen-AI-400-Serie als den ersten KI-Prozessor für den Desktop. Bisher gab es auch noch keinen solchen mit einer starken NPU. AMDs Ryzen-7000G/8000G-Serie brachte es über die Ryzen-AI-Engine auf 16 TOPS. Die Core-Ultra-200S-Prozessoren von Intel kommen mit ihrer NPU 3 auf 13 TOPS. Die NPU in "Gorgon Point" kommt auf 50 TOPS.

Allerdings bieten die Ryzen-AI-Pro-400-Prozessoren auch nicht die vollen 12 Kerne des Designs. Stattdessen bietet das schnellste Modell derer acht mit einem Boost-Takt von bis zu 5,1 GHz. Hinzu kommt eine integrierte GPU mit acht Compute Units.

Gegenüberstellung der Ryzen-AI-Pro-400-Prozessoren

CPU-Kerne Boost-TaktL2+L3-CacheGPU
Ryzen AI 7 Pro 450G/450GE 8 5,1 GHz24 MB8 CUs
Ryzen AI 5 Pro 440/440GE 6 4,8 GHz22 MB4 CUs
Ryzen AI 5 Pro 435/435GE 6 4,5 GHz14 MB4 CUs

Allen Modellen gemein ist ein Basis-Takt von 2,0 GHz. Dies gilt auch für die NPU mit 50 TOPS, was die Systeme, welche diese Prozessoren verwenden, allesamt für Copilot+ qualifiziert. Die Chips für die Ryzen AI 7 Pro 450G/450GE und Ryzen AI 5 Pro 440/440GE verfügen über 16 MB an L3-Cache. Hinzu kommen pro Kern noch 1 MB an L2-Cache. Eine Ausnahme bildet der Ryzen AI 5 Pro 435/435GE, dem nur 8 MB L3-Cache zur Verfügung stehen. Die G-Modelle verfügen über eine TDP von 65 W, wie GE-Modelle wie bisher auch 35 W.

Acer, ASUS, Dell, HP und Lenovo wollen im zweiten Quartal 2026 Notebooks und PC-Systeme mit den Ryzen-AI-Pro-400-Prozessoren anbieten.

Ryzen AI 400 ohne Pro?

In den zuvor von AMD zur Verfügung gestellten Präsentationsfolien ist nur die Rede von der Ryzen-AI-Pro-400-Serie. Einen APU-Ableger für Endkunden gibt es demnach nicht. Das ebenfalls zur Verfügung gestellte Bildmaterial zeigt aber auch das Rendering eines AM5-Prozessors mit "Ryzen AI 400"-Aufschrift ohne den Pro-Zusatz.

AMD, Ryzen-AI-400-Serie
AMD, Ryzen-AI-400-Serie
AMD, Ryzen-AI-400-Serie
AMD, Ryzen-AI-400-Serie
AMD, Ryzen-AI-400-Serie
AMD, Ryzen-AI-400-Serie
AMD, Ryzen-AI-400-Serie
AMD, Ryzen-AI-400-Serie

Wir sind aktuell mit AMD in der Klärung, was es damit auf sich hat und ob es eventuell auch eine Ryzen-AI-400-Serie geben wird.

Ryzen AI Pro 400 für Notebooks

Zudem verkündet AMD auf dem MWC, dass die mobilen Ryzen-AI-400-Prozessoren nun auch in den Pro-Varianten auf den Markt gebracht werden.

Zugehöriges Artikelbild

Prinzipiell lassen sich die technischen Daten der Ryzen-AI-400-Prozessoren 1:1 in das Pro-Segment überführen. Für die Ryzen-AI-Pro-400-Modelle gibt es dann auch wieder mehr als acht Kerne – im Unterschied zu den Desktop-Modellen.

Update: Ryzen AI 400 für AM5 ohne Pro

In der Pressemitteilung nennt AMD auch die Non-Pro-Modelle der Ryzen-AI-400-Serie. Zu Preisen oder der Verfügbarkeit gibt es aber keine weiteren Informationen.

Zugehöriges Artikelbild
Quellen und weitere Links

    #AMD
    #CPU
    #Prozessor
    #AM5
    #Zen-5
    #Gorgon-Point
    #Ryzen-AI-400
    #Update
    #MWC
