Bereits die Einführung des GB10-Chips für den Mini-PC DGX-Spark verzögerte sich. Zur CES 2025 mit einer Vorbestellung beworben, ließ NVIDIA auch die Computex und den kompletten Sommer verstreichen, rührte die Werbetrommel für das kompakte KI-System allerdings kräftig. Mitte Oktober 2025 war es dann so weit und der DGX Spark wurde final ausgeliefert – zusammen mit den Mini-PCs der Partner, die ebenfalls den GB10, bzw. die komplette Platine von NVIDIA verwenden und sich daher sehr ähnlich bis identisch sind.

Details zum GB10 Grace Blackwell Superchip, so der volle Name, hatte NVIDIA zur Hot Chips 2025 veröffentlicht. Zwischenzeitlich ließ NVIDIA-CEO Jensen Huang verlauten, dass der GB10 identisch zum kolportierten N1X-SoC sein werde, den NVIDIA für Endkundensysteme vorsieht. Aber im vergangenen Jahr wurde wegen der Verzögerungen beim GB10 klar, dass der N1X frühestens Anfang 2026 erscheinen werde.

Das taiwanesische Branchenmagazin DigiTimes berichtet nun davon, dass die N1-Serie noch in diesem Quartal vorgestellt werden soll. Mit Notebooks, die auf den SoC von NVIDIA setzen, wäre also in diesem Jahr zu rechnen. Wie genau NVIDIA die N1-Serie (mit unter anderem einem N1X) aufstellt, ist nicht bekannt.

Im kommenden Jahr soll es dann den Nachfolger geben. Bereits im dritten Quartal 2027 könnte der N2-SoC erscheinen, der N2X dann im vierten Quartal verfügbar sein dürfte. Dieser N2X-SoC soll dann die Basis für die zweite Generation des DGX Spark sein.

Für NVIDIA dürfte nun jedoch der erste Schritt wichtig sein: den Chip auf den Markt bringen und gemeinsam mit seinen Notebook-Partnern ausgereifte Systeme entwickeln. Eine Rolle spielt dabei auch Microsoft, denn selbst wenn SoCs auf Basis einer ARM-Architektur keine echte Neuheit mehr sind, so gilt es, Jahrzehnte der x86-Dominanz zu brechen.