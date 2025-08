Werbung

Immer wieder taucht die Frage auf, wann AMD endlich einen Ryzen-Prozessor mit zwei CCDs und damit mehr als acht Kernen auf den Markt bringen wird, bei dem beide CCDs über den zusätzlichen 3D V-Cache verfügen. Das man intern bei AMD eine solche Lösung zumindest schon einmal getestet hat, ist kein Geheimnis. Bisher aber hat man sich aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden:

So ist der Preis ein bereits von AMD angeführtes Argument, denn bereits der Ryzen 9 9950X3D (Test) kostet 659 Euro, ein darüber positioniertes Top-Modell mit doppelten 3D V-Cache wäre als doppelter Ryzen 7 9800X3D (Test) anzusehen und könnte damit an der Grenze von 1.000 Euro kratzen. Aber es gibt auch technische Bedenken - oder besser: keine Bedenken, aber es stellt sich die Frage, ob die Spiele im gleichen Maße von einem zweiten CCD mit 3D V-Cache profitieren, wie dies beim Schritt von 32 auf 96 MB L3-Cache für einen CCD der Fall ist.

Gewiss ist: Dem Scheduling fällt eine zentrale Bedeutung zu, denn idealerweise laufen die Spiel-Threads auf den Zen-5-Kernen mit zusätzlichem Cache. Diese Threads sollten zudem möglichst auf demselben CCD verbleiben und nicht fortwährend zwischen den CCDs wechseln – das gilt auch für Dual-CCD-Varianten ohne 3D V-Cache. Dabei sind sowohl die Bandbreite des Infinity Fabric als auch die damit verbundenen Latenzen von entscheidender Relevanz.

Der für gewöhnlich gut informierte Leaker @g01d3nm4ng0 hat nun offenbar erneut Hinweise erhalten, dass AMD an weiteren Varianten von Granite Ridge, so der Codename der aktuellen Ryzen-9000-Generation, arbeitet. So soll es einen weiteren Achtkerner geben, der sich anhand der technischen Daten aber nicht vom Ryzen 7 9800X3D (Test) unterscheidet.

Das Highlight aber dürfte sicherlich ein neues Spitzenmodell sein, welches über dem Ryzen 9 9950X3D positioniert werden soll. Genau wie dieser soll der namentlich nicht genannte Prozessor über 16 Kerne verfügen. Anstatt 32 + 64 MB für das CCD mit 3D V-Cache und weiteren 32 MB des CCDs ohne den 3D V-Cache für insgesamt 128 MB wie beim Ryzen 9 9950X3D kommt das neue Modell aber auf insgesamt 192 MB (zweimal 32 + 64 MB).

Für den zusätzlichen 3D V-Cache erhöht AMD laut des Gerüchts auch die TDP. Diese steigt von 170 auf 200 W an. Ob die CPU dann auch die Taktraten von bis zu 5,7 GHz halten kann, bleibt offen. Mit der Positionierung des zusätzliches Cache-Chips unter den Kernen aber hat sich AMD in dieser Generation der Nachteile in der vorherigen Generation befreit.

Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher TDP Preis Ryzen 9 99xxX3D 16 / 32 - 16x 1 MB 2x (32 + 64 MB) DDR5-5600 200 W - Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 5,7 GHz 16x 1 MB 32 + 96 MB DDR5-5600 170 W 659 Euro Ryzen 9 9950X 16 / 32 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 170 W 525 Euro Ryzen 9 9900X3D 12 / 24 5,5 GHz 12x 1 MB 32 + 96 MB DDR5-5600 120 W 569 Euro Ryzen 9 9900X 12 / 24 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 120 W 385 Euro Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 5,3 GHz 8x 1 MB 32 + 64 MB DDR5-5600 120 W 449 Euro Ryzen 7 9xxxX3D 8 / 16 - 8x 1 MB 32 + 64 MB DDR5-5600 120 W - Ryzen 7 9700X 8 / 16 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 65 W 269 Euro Ryzen 5 9600X 6 / 12 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 65 W 185 Euro

Mit der kommenden Zen-6-Generation soll AMD die 3D-V-Cache-Technik um die Möglichkeit erweitern, zwei SRAM-Chips übereinander zu stapeln. Theoretisch vorgesehen ist dies, denn bereits Anfang 2021 fanden wir im BIOS eines Servers der EPYC-7003-Serie (Milan) eine Option namens "X3D" und dort die Möglichkeit den X3D-Stack mit einen, zwei oder vier Stacks anzusprechen. Bereits damals war klar: AMD arbeitet an einem stapelbaren 3D V-Cache.

