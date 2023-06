Werbung

Erste Auflistungen in Datenbanken, dann eine offizielle Bestätigung durch Intels Direktor für die Unternehmenskommunikation, Bernard Fernandes. Bereits bekannt ist, dass Intel die Benennung seiner Prozessor ändern wird. Nun haben eine weitere offizielle Bestätigung bzw. weitere Details.

Begründet wird die Neubenennung mit einem großen Umschwung im Chip-Design – von der Architektur, über das Packaging bis hin zu neuen Funktionen.

Zunächst einmal wird zukünftig das "i" verschwinden. Aus Core i7 wird Core 7, aus Core i3, Core 3 usw. Bereits im Herbst des vergangenen Jahres strich Intel die Zusätze "Pentium" und "Celeron" und benennt diese nur noch als "Intel Processor". Die sonst vor dem "Core" verwendete Bezeichnung der Core-Generation, verschwindet nun ebenfalls und findet sich nur noch in der Modellnummer wieder.

Aus Core i5-xxxxx wird nun ein Core 5 10xx – man beginnt hier also auch wieder bei der eins und führt Meteor Lake nicht als 14. Generation auch im Modellnamen so fort. Kompliziert wird es an dieser Stelle aufgrund zweier Punkte: Erstens wegen des vermeintlichen Raptor-Lake-Refresh und zweitens weil Intel eine Desktop-Version von Meteor Lake offiziell noch gar nicht bestätigt hat. Die neue Namensgebung startet aber erst mit Meteor Lake. Die Zusätze wie "H", "HX", "U" usw. wird es weiterhin geben. Da es noch keine Bestätigung für eine Desktop-Version von Meteor Lake, kann man nur darüber spekulieren, dass es auch "K"-, "KS"- und "T"-Modellnamen geben wird.

Für Meteor Lake hinzu kommt nun auch noch der Zusatz "Ultra". Diese Prozessoren kommen also als Core Ultra 5/7/9 auf den Markt. Wie genau Intel die Modellbezeichnungen ausführen wird, ist noch nicht bekannt. Unbekannt ist auch, was einen Ultra-Prozessor zu einem eben solchen macht und was diese von den Prozessoren unterscheidet, die keinen "Ultra"-Namenszusatz haben. Hierzu wollte sich Intel zum aktuellen Zeitpunkt nicht äußern.

Zukünftig wird es also die folgenden Modellserien geben:

Intel Core 3

Intel Core 5

Intel Core 7

Intel Core Ultra 5

Intel Core Ultra 7

Intel Core Ultra 9

Warum Intel bereits zum jetzigen Zeitpunkt über eine Umbenennung und neue Modellnamen spricht, ohne die dazugehörigen Produkte zumindest in einem gewissen Detailrahmen auch anzukündigen, erschließt sich uns nicht. Bis zur Einführung der ersten Meteor-Lake-Prozessoren spielen die neuen Namen für den Endkunden noch keinerlei Rolle und dies schließt den erwarteten Raptor-Lake-Refresh mit ein. Die Partner und Intel selbst müssen ihr Marketing-Material natürlich frühzeitig anpassen und vorbereiten, nach Außen hin muss dies ohne substantielle Informationen dazu aber unserer Meinung nach noch nicht kommuniziert werden.