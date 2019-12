Ryzen-4000-Serie: Acht Zen-2-Kerne und Vega-GPU für Notebooks

Die Hinweise auf AMDs kommenden Mobil-Prozessoren mit Namen Renoir verdichten sich immer weiter. Die APUs mit Zen-2-Kernen und einer integrierten Grafikeinheit auf Basis der Vega-Architektur könnten schon auf der Consumer Electronics Show 2020, die Anfang Januar in Las Vegas stattfindet, vorgestellt werden. Analog zum vergangenen Jahr, würden die Renoir-APUs auch den Start für die nächste Generation in der Ryzen-Namensgebung einläuten, wenngleich es sich wie gesagt noch um die aktuellen Zen-2-Kerne handelt.

Den aktuellen Informationen zufolge gibt es wieder eine U- und eine H-Serie. Die Modelle Ryzen 7 4700U und Ryzen 7 4800H sollen über acht Kerne verfügen. Bei diesen beiden Modellen soll das Simultaneous Multithreading (SMT) aber deaktiviert sein. Aktuell bietet AMD in der Ryzen-4000-Serie nur bis zu vier Kerne, die zudem auch noch auf Zen+ basieren, aber mit aktiviertem SMT daherkommen. Ein Ryzen 9 4900H soll dann bei acht Kernen auch das SMT bekommen und damit 16 Threads bieten können.

Aus einigen 3DMark-Ergebnissen, zusammengetragen durch _rogame, lassen sich bereits erste Taktraten analysieren. Der Basis-Takt der Prozessoren soll sich je nach Modell zwischen 1,7 und 2,4 GHz bewegen. Im Boost-Takt sollen die Kerne bis zu 4,2 GHz erreichen. Dazu muss man bedenken, dass wir hier von Mobilprozessoren sprechen, die zwischen 15 und 35 W verbrauchen dürfen.

Ein spanischer Händler listet bereits einige Notebooks von ASUS, die einen Ryzen 7 4800H und Ryzen 5 4600H einsetzen sollen. Hinzu kommen Modelle mit einem Ryzen 7 4800HS und Ryzen 5 4600HS. Bisher hat AMD den S-Zusatz nicht verwendet und noch ist unklar, was sich dahinter verbirgt.

Bei der integrierten GPU setzt AMD auf verschiedene Ausbaustufen der Vega-Architektur. Es kommt also noch nicht die RDNA-Architektur der Navi-Karten (Radeon RX 5700 XT und Radeon RX 5500 XT) zum Einsatz. Außerdem ist inzwischen gesichert, dass AMD bei den mobilen Ryzen-Prozessoren noch nicht auf ein Chiplet-Design setzt, sondern weiterhin einen monolithischen Chip verwendet. Die Vega-GPU wird mit bis zu 14 Comute Units (896 Shadereinheiten) aber etwas leistungsstärker werden. Gefertigt wird der Prozessor vermutlich im 7-nm-Verfahren – genau wie die aktuellen Ryzen-, Ryzen-Threadripper- und EPYC-Prozessoren.

Die auf der Zen-2-Architektur basierenden Prozessoren von AMD unterstützten DDR4-3200 – so wohl auch Renoir. Zudem ist die Rede davon, dass AMD eine Unterstützung von LPDDR4-4266 bieten könnte – genau wie Intel bei den mobilen Lakefield- und Comet-Lake-Prozessoren. Um die GPU ausreichend schnell mit Daten füttern zu können, wäre schnellerer Speicher sicherlich hilfreich. DDR4-3200 somit ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Aufgrund der Vielzahl an neuen Informationen zu den Renoir-APUs ist davon auszugehen, dass AMD diese in nächster Zeit vorstellen wird. Die CES 2020 in wenigen Tagen bietet sich daher natürlich für eine Vorstellung an.