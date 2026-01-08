Werbung

Auf der CES 2026 präsentiert Lenovo mit dem Yoga Slim 7x einen ersten Ableger mit Qualcomms Snapdragon X2 Elite, welcher im Laufe des zweiten Quartals für unter 1.000 Euro in die Läden kommen wird und mit einer sehr guten Ausstattung punkten kann.

Herzstück des 14 Zoll großen Ultrabooks ist ein Qualcomm Snapdragon X2 Elite, bis hin zum X1E-88-100 mit 18 bis zu 5,0 GHz schnellen Oryon-Gen3-Kernen und einer integrierten Adreno X2-90. Dazu gibt es bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit pfeilschnellen 9.600 MT/s und Platz für eine PCIe-4.0-SSD mit einer Speicherkapazität von bis zu 2 TB.

Zusammen mit einem 70-Wh-Akku soll das Yoga Slim 7x so auf eine Laufzeit von bis zu 29 Stunden kommen und damit eine äußerst lange Portabilität bieten, um im Alltag nicht nur einfache Office-Aufgaben, sondern auch mal die eine oder andere aufwendigere Rechenaufgabe bewältigen zu können. Die Kompatibilität von ARM-basierten Software-Lösungen hat sich in den letzten Wochen und Monaten erheblich verbessert. Zur guten Portabilität trägt außerdem das Gehäuse bei, denn dieses bleibt mit Abmessungen von 312 x 221 x 13,9 mm ausgesprochen kompakt und stemmt unter 1,2 kg auf die Waage. Es ist ein hochwertiges Aluminium-Chassis, das im Vergleich mit dem Vorgänger noch einmal dünner und leichter wurde. Der Cosmic Blue getaufte Farbton sorgt mit der weißen Keyboard-Beleuchtung für edle Kontraste.

Ein Highlight ist das Display. Lenovo verbaut ein hochwertiges OLED-Panel mit einer nativen Auflösung von 2.880 x 1.800 Bildpunkten, das eine hohe Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sowie eine HDR-Spitzenhelligkeit von 1.100 Nits erreichen kann. Dabei deckt es den sRGB- und DCI-P3-Farbraum zu 99 und 100 % ab und erreicht ein DeltaE von unter 1. Damit es klar ein Panel, das auch im kreativen Einsatz eine gute Figur macht. In den günstigeren Versionen wird Lenovo Panels mit geringerer Auflösung verbauen. Optional ist ein kapazitiver Touchscreen, womit sich das Snapdragon-Gerät bequem per Fingertab oder über einen Stylus steuern lässt.

Zur weiteren Ausstattung gehören eine 9 MP starke Webcam mit Infrarot-Technik und Privaxy-Shutter und jeweils vier Mikrofone sowie Lautsprecher, wobei letztere DolbyAtmos unterstützen und eigene Subwoofer sowie Hochtöner zur Verfügung stellen. Auf Seiten der Schnittstellen hat das Lenovo Yoga Slim 7x drei USB-4-Schnittstellen zu bieten, während drahtlos per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 gefunkt wird. Der Akku lässt sich schnellladen – binnen 15 Minuten Ladezeit sollen zwei Stunden Laufzeit wieder drin sein.

Das Lenovo Yoga Slim 7x (14",11) soll im zweiten Quartal ab rund 950 US-Dollar in die Läden kommen. Mit dem Slim 7a und Slim 7i gibt es auch ähnlich ausgestattete Schwestermodelle mit AMDs neuen Ryzen-AI-400- oder Intels Core-Ultra-Series-3-Chips, die man zur CES ebenfalls überarbeitet hat.