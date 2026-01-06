Werbung

MSIs Mittelfeld-Linie hat lange Zeit ein Imageproblem gehabt: Sie galt als der Kompromiss zwischen Performance und Preis, oftmals mit abgespeckten Features und günstiger Haptik. Mit der Einführung des neuen Modern 14S und 16S AI+ auf der CES 2026 signalisiert MSI einen fundamentalen Richtungswechsel: Die Geräte sollen nicht mehr nur eine günstige Alternative zu Premium-Laptops sein – vielmehr zugängliche Premium-Laptops.

Die markanteste Veränderung liegt im Design: Die neue Modern-Serie zeigt deutlich erhöhte Metallverarbeitung und glatte, abgerundete Kanten, die dem Prestige- und Stealth-Lineup ähneln. Das Modern 14S AI+ misst nur 11,1 mm an seiner dünnsten Stelle und wiegt nur etwa 1,5 kg. Das 16S-Modell ist ebenfalls kompakt: Mit 1,7 kg und der gleichen 11,1-mm-Dicke ist es eines der dünnsten 16-Zoll-Business-Laptops auf dem Markt. MSI bietet beide Modelle in Urban Silber (14S) und Platinum Grau (16S) an. An der dicksten Stelle sind es dagegen jeweils 17,9 mm.

Technisch stellt man auf die neuen Pather-Lake-Prozessoren um, setzt dabei jedoch nicht auf die leistungsstarken H-Modelle, sondern auf die effizientere U-Serie. Die Auswahl reicht hier bis hin zum Intel Core Ultra 7 355 mit acht Kernen und einem Turbo-Takt von bis zu 4,6 GHz. Die integrierte Intel Graphics mit bis zu vier Xe-Cores kommt immerhin auf 40 TOPS.

MSI bietet das Modern 14S und 16S AI+ mit zwei Display-Optionen an: Eine OLED-Variante mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten und eine IPS-Version mit identischer Auflösung. Das OLED-Panel soll den DCI-P3-Farbraum vollständig abdecken, während die IPS-Version eine variable Bildwiederholrate von 48 bis 120 Hz unterstützt, was die Batterielebensdauer optimieren soll.

Beide Modelle haben zwei DDR5-Slots für bis zu 32 GB Arbeitsspeicher und können mit einer schnellen PCIe-Gen4-SSD ausgerüstet werden. Trotz der schlanken Bauweise haben die neuen Modern-Ableger viele umfangreiche Optionen, die bis hin zu jeweils zwei USB-C- und -A-Anschlüssen reichen, aber auch HDMI 2.1, 3,5-mm-Klinke und einen microSD-Kartenleser umfassen. Ein Gigabit-Ethernet-Port ist ebenfalls integriert, während drahtlos per WiFi 6E und Bluetooth 5.3 kommuniziert wird. Der integrierte 60-Wh-Akku soll für lange Laufzeiten sorgen. Fingerabdrucksensor und Infrarot-Webcam mit Privacy Shutter runden das Gesamtpaket weiter ab.

Voraussichtlich ab Januar sollen sich die ersten Modelle zu Preisen ab etwa 1.000 Euro vorbestellen lassen.