Die Grenze zwischen Schlankheit und Performance war lange Zeit eine der größten Herausforderungen bei Gaming-Laptops. Spieler mussten sich zwischen portablen Geräten mit mittelmäßigen Grafikleistungen oder schweren Workstations mit überlegener Power entscheiden. Das neue MSI Stealth 16 AI+ ändert dieses Dilemma: Die auf der CES 2026 präsentierte Neuauflage vereint schnelle High-End-Hardware mit einer Eleganz, die ihrem Namen alle Ehre macht.

Während das Vorgänger-Modell des MSI Stealth A16 AI+ noch auf AMDs Ryzen AI 9 HX 370 setzte, vertraut MSI nun vollständig auf Intels neueste Panther-Lake-H-Generation der Serie 300 – insbesondere auf den Intel Core Ultra 9 386H. Der 45-W-Prozessor ist das bislang zweitschnellste Modell der Serie und verfügt über insgesamt 16 Kerne, die sich im Boost mit bis zu 4,9 GHz ans Werk machen und auf einen 18 MB großen Smart-Cache-LLC zurückgreifen können. Statt der integrierten Intel Graphics mit vier Xe-Cores gibt es eine zusätzliche dedizierte GeForce-RTX-50-Grafik der Blackwell-Architektur, wobei die Top-Konfiguration eine NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop mit einem Leistungsbudget von bis zu 125 W nutzt. Dazu gibt es bis zu 128 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und zwei flotte NVMe-SSDs.

Dass sich das MSI Stealth 16 AI+ explizit im Premium-Segment ansiedelt, zeigt sich beim Display. So stellt das Gerät einen 16 Zoll großen OLED-Bildschirm bereit, der nativ mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten arbeitet und schnelle 240 Hz bietet. Natürlich deckt es für professionelle Creator den DCI-P3-Farbraum vollumfänglich ab und ist DisplayHDR-TrueBlack-600-zertifiziert. Geschützt wird das Panel per Gorilla-Glass.

Optisch geht der schlanke Bolide gänzlich andere Wege, die fast schon an Apples MacBook-Geräte erinnern. So setzt man auf ein silbergraues Grunddesign mit abgerundeten Ecken und einigen Zierelementen auf dem Displaydeckel, während die Tastatur farbenfroh über RGB-LEDs in vier Zonen beleuchtet werden kann. Das Gerät kommt auf eine Bauhöhe von gerade einmal 16,65 mm und stemmt nur 1,99 kg auf die Waage, womit das Aluminiumgehäuse trotz des Hardware-Upgrades sogar etwas leichter als der Vorgänger wurde.

Möglich wurde dies dank des neuen "Cooler Boost Intra Flow"-Kühlsystems, das speziell für das dünne Chassis entwickelt wurde. Sie nutzt eine multi-direktionale Auslassbahn und ermöglicht, die System-Power um 20 % zu steigern, während Wärmestaus reduziert werden. Das MSI Stealth 16 AI+ kommt mit einem 90-Wh-Akku (75 Wh für bestimmte Konfigurationen mit weniger Leistung) und nutzt USB Power Delivery auf dem Thunderbolt-4-Port für das Laden. Mit WiFi 7, das Datenraten von bis zu 5,8 Gigabit/s unterstützt, und Bluetooth 6 ist das Gerät zukunftssicher ausgestattet. Insgesamt stehen zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, zwei USB-3.2-Gen2-Type-A-Ports, ein HDMI-2.1-Ausgang und ein 2,5-GBit/s-Ethernet-Port bereit.

Preislich wird sich das Modell klar im Premium-Segment einsortieren und im Laufe des zweiten Quartals 2026 verfügbar sein. Bis dahin will MSI genaue Konfigurationen und Preise für den deutschen Markt kommunizieren.