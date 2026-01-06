Werbung

Das ASUS ROG Flow Z13 aus dem letzten Jahr ist nicht einfach zu kategorisieren: Es ist ein Tablet – es ist ein Gaming-Laptop. Zur CES 2026 legt ASUS das Gerät jedenfalls in einer neuen Sonderedition neu auf, die mit speziellen Design-Anpassungen und mit einem schicken Transportkoffer ausgerüstet ist. Die Spezialversion wurde in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio von Death Stranding entwickelt.

Technisch bleibt alles beim Alten. Herzstück ist ein AMD Ryzen AI Max+ 395, auch bekannt als Strix Halo. Dieser bietet 16 Zen-5-Kerne mit 32 Threads und eine integrierte AMD Radeon 8060S mit 50 TOPS an. Letztere baut auf der RDNA-3.5-Architektur auf und verfügt über 40 Compute-Units. Dazu gibt es bis zu 128 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit flotten 8.000 MHz und einen M2-Steckkartenplatz für eine PCIe-4.0-SSD mit maximal 1 TB an Kapazität.

Das 13,4 Zoll große Nebula-Display ist das Herzstück des Tablet-Erlebnisses. Mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten, 180 Hz Aktualisierungsrate und nur 3 ms Reaktionszeit ist es ein Gaming-Display im besten Sinne. Zusätzlich wird der DCI-P3-Farbraum vollständig abgedeckt und ist Pantone-validiert. Das Display bietet eine maximale Helligkeit von 500 Nits und Support für Dolby Vision. Das Touchscreen-Panel mit Gorilla Glass ermöglicht nicht nur Fingereingabe, sondern auch Stylus-Support.

Das ASUS ROG Flow Z13 ist nicht einfach ein dünner Laptop mit abnehmbarem Bildschirm wie das Microsoft Surface Pro oder das iPad Pro. Vielmehr ist das gesamte Gerät ein Tablet (1,75 kg, 14,6 mm dick), an das eine separate magnetische Tastatur-Folie angeklappt wird. Der robuste Aluminium-Unibody-Rahmen mit einem 170 ° verstellbaren Kickstand macht es einfach, das Gerät auf einem Tisch oder in der Hand zu platzieren.

Mit einer thermischen Belastung von bis zu 80 W im Turbo-Modus (CPU + GPU zusammen) ist das Kühlen in einem 13-Zoll-Tablet eine Herausforderung. ASUS nutzt Liquid-Metal-Wärmeleitung, kombiniert mit dualen Vapor-Chamber-Fans. Das System hat 3D-Ambient-Cooling mit Tri-Fan-Design. Das ASUS ROG Flow Z13 hat volle USB4-Unterstützung, was bedeutet, dass sich externe GPUs anschließen können – ASUS verkauft das XG Mobile eGPU-Dock separat, aber mit Thunderbolt 5 und RTX 5090 als höchster Option. Das macht den Flow Z13 zur modularen Gaming-Workstation. WiFi 7 ist Standard (2x2 wireless), zusammen mit Bluetooth 5.4.