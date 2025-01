Werbung

Mit der Vorstellung des AMD Ryzen AI Max+ am Montagabend kündigte ASUS zur CES 2025 seinen ersten mobilen Ableger der neuen Flaggschiff-CPU an und der hat es durchaus in sich. Denn beim ASUS ROG Flow Z13 handelt es sich um einen kompakten Gaming-Laptop, der zugleich als leistungsstarkes Windows-Tablet mit Finger- und Stylus-Bedienung auf sich aufmerksam macht. Zuletzt gab es das Detachable noch mit Intel-H-Prozessor und NVIDIA-Grafik.

Herzstück des neuen ASUS ROG Flow Z13 (2025) ist der brandneue AMD Ryzen AI Max+ 395, der 16 Zen-5-Kerne mit einem Boost-Takt von 5,1 GHz und einer cTDP von 45 bis 120 W vorzuweisen hat. Natürlich gibt es auch hier eine dedizierte NPU mit 50 TOPS. Statt der zusätzlichen GeForce-Grafik vertraut man im Modelljahr 2025 jedoch auf die integrierte Grafiklösung von Strix Halo, womit eine 2,9 GHz schnelle AMD Radeon 8060S mit 40 Compute-Units zum Einsatz kommt. Prozessor und Grafikkarte können auf einen bis zu 128 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 8.000 MHz zurückgreifen, dazu gibt es eine 1 TB fassende PCIe-4.0-SSD.

Im Vergleich zum Vorjahresmodell hat ASUS dem Gaming-Tablet eine leistungsstärkere Kühlung und einen größeren Akku spendiert. Erstere soll den Luftstrom im Inneren um bis zu 70 % verbessern und umfasst einen zusätzlichen Luftkanal zwischen den beiden Lüftern im hinteren, rechten und linken Gehäusesegment, der für rund 3 °C niedrigere Temperaturen sorgen soll. Damit verspricht man sich ein geringeres Betriebsgeräusch, was insgesamt aber auch der Tatsache geschuldet sein dürfte, dass die neue Hardware und das Fehlen der zusätzlichen dedizierten Grafiklösung effizienter arbeiten. Der Akku kommt nun auf eine Kapazität von 70 Wh und soll für eine Laufzeit von bis zu zehn Stunden sorgen.

Das alles packt man in ein 1,19 kg leichtes und nur 12,9 mm dünnes Gehäuse, die Tastatur wird einfach angedockt. Das Display sitzt somit direkt auf der Hardware-Einheit und kommt auf 13,4 Zoll. Es ist das bekannte Nebula-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten, schnellen 180 Hz und einer hohen Farbraumabdeckung. Für sicheren Stand auf dem Schreibtisch sorgt ein integrierter Kickstand, der um bis zu 170 ° ausgeklappt werden kann, aber auch flexible Winkel erlaubt. Anschlussseitig sind zwei USB4-Schnittstellen, einmal USB-A und HDMI 2.1 sowie ein microSD-Kartenleser geboten.

Das ASUS RPG Flow Z13 (2025) soll im Verlauf des ersten Quartals zu Preisen ab 1.999 US-Dollar auf den Markt kommen. Bis dahin wird es genaue Konfigurations-Details und Preise für Deutschland geben.