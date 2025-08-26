Werbung

Zur gamescom 2025 stellte MSI seine neusten Laptops aus, die es teilweise erstmals in Deutschland zu sehen gab, jedoch bereits auf der Computex 2025 vorgestellt wurden. Neben den Sondereditionen im markanten Mercedes-AMG-Sportwagendesign, gab es eine außergewöhnliche Variante des Prestige 13 AI+, die japanisches Kunsthandwerk mit moderner Technik verbindet.

Die beiden Mercedes-AMG-Modelle richten sich an verschiedene Nutzergruppen: Das MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport ist ein starkes Gaming- und Kreativgerät mit AMD Ryzen AI 9 HX 370 und NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, einem 16 Zoll großen OLED-Display mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten, 240 Hz und DisplayHDR-TrueBlack-600-Zertifizierung. Das Gehäuse ist nur 19,95 mm dünn und wiegt 2,1 kg – mit einem ausdauernden 99-Wh-Akku. Ergänzt wird die Ausstattung um zahlreiche Anschlüsse, Dynaudio-Lautsprecher und eine RGB-beleuchtete SteelSeries-Tastatur.

Das Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Edition bietet eine etwas leichtere Alternative mit 1,5 kg Gewicht und 19 mm Gehäusedicke. Es kommt wahlweise mit Intel Core Ultra 9 oder Core Ultra 7 und integrierter Intel-Arc-Grafik, 32 GB LPDDR5X-RAM sowie zwei NVMe-SSDs. Das 16-Zoll-OLED-Display löst mit 3.840 x 2.400 Bildpunkten auf und unterstützt HDR sowie eine breite Farbraumabdeckung.

Beide AMG-Modelle erscheinen im Sommer 2025 in Deutschland und werden mit exklusivem AMG-Zubehör ausgeliefert.

Parallel dazu zeigt MSI die handgefertigte und streng limitierte Sonderedition des Prestige 13 AI+ Ukiyo-e, die in Zusammenarbeit mit dem japanischen Kunsthandwerksunternehmen Okadaya entstand. Das Magnesium-Aluminium-Gehäuse trägt das ikonische Ukiyo-e-Motiv „Die große Welle vor Kanagawa“ von Hokusai, eingraviert in acht Farbschichten.

Technisch bietet das kompakte Gerät mit nur 990 g Gewicht einen Intel Core Ultra 9 der Serie 2, Intel-Arc-140V-Grafik, bis zu 32 GB RAM, eine PCIe-SSD und ein 2.880 x 1.800 Bildpunkte starkes OLED-Display mit HDR True Black 500 sowie vollständiger DCI-P3-Abdeckung. Der Akku mit 75 Wh sorgt für Laufzeiten von weit über einen Arbeitstag. Moderne Anschlüsse wie Thunderbolt 4, HDMI 2.1, microSD und WiFi 7 fehlen ebenfalls nicht.

Insgesamt zeigte MSI mit diesen Modellen ein breites Spektrum von leistungsstarker Technik über exklusives Design bis hin zu inspirierter Handwerkskunst – perfekt zum Flair der gamescom 2025.