Werbung

Zur Computex 2025 bringt MSI nicht nur zwei neue Sondereditionen im Cobranding mit Mercedes-AMG Motorsport, sondern obendrein eine weitere Variante seines Prestige 13 AI+ im außergewöhnlichen Design. Diese wurde zusammen mit dem japanischen Kunsthandwerksunternehmen Okadaya entworfen und wird in einer streng limitierten Stückzahl von Hand gefertigt. Sie soll Handwerkskunst, kulturelles Erbe und moderne Technik in einem einzigartigen Produkt vereinen. Das Notebook zeigt das berühmte Ukiyo-e-Motiv „Die große Welle vor Kanagawa“ von Hokusai auf dem Magnesium-Aluminium-Cover, wobei die Gravur sukzessive in acht Farbschichten aufgetragen wurde.

Unter der Haube gibt es neuste Technik bis hin zu einem Intel Core Ultra 9 der Serie 2, eine Intel-Arc-140V-Grafik, maximal 32 GB Arbeitsspeicher und eine schnelle M.2-SSD mit PCI-Express-Anbindung. Das Display kommt auf eine Auflösung von 2.880 x 1.800 Bildpunkten und ist ein hochwertiges OLED-Panel mit 60 Hz, HDR True Black 500 und vollständiger DCI-P3-Abdeckung. Dabei zeigt sich das Gerät mit Abmessungen von 299 x 210 x 16,9 mm sowie einem Gewicht von nur 990 g äußerst portabel, für lange Laufzeiten von deutlich über einem Arbeitstag soll ein 75 Wh starker Akku sorgen. Anschlussseitig werden zwei Thunderbolt-4-Ports und eine klassische USB-A-Schnittstelle sowie HDMI 2.1 und ein microSD-Kartenslot geboten. Drahtlos wird bereits per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 kommuniziert.

Ausblick auf Panther Lake

Darüber hinaus gewährt MSI auf der Computex 2025 einen ersten Blick auf die nächste Generation seiner Business-&-Productivity-Modelle, die auf der kommenden Intel-Plattform mit dem Codenamen „Panther Lake“ basieren werden. Zu sehen sind erste Designstudien mit nur 13,9 mm flachen Gehäusen, eleganter Linienführung und moderner Formensprache. An flexiblen 2-in-1-Geräten mit Touchscreen und Stylus wird man bei MSI ebenfalls arbeiten.