MSI intensiviert seine Partnerschaft mit Mercedes-AMG Motorsport und präsentiert zur Computex 2025 zwei neue Sondermodelle, die beide mit der markanten Designsprache im Sportwagen-Design auf sich aufmerksam machen und natürlich über leistungsstarke Hardware verfügen.

Das MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport tritt in die Fußstapfen der vor zwei Jahre vorgestellten Ursprungsversion und betritt damit erstmals für die Kooperation das AMD-Segment. So wird der 16-Zöller von einem AMD Ryzen AI 9 HX 370 auf Strix-Point-Basis befeuert, der mit einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop kombiniert wird. Letztere stellt 798 Shadereinheiten und einen 8 GB großen GDDR7-Videospeicher bereit und unterstützt als vollwertiger Blackwell-Vertreter die neusten RTX-Features rund um DLSS 4 und Frame Generation. Dazu gibt es maximal 96 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 6.400 MHz und Platz für eine schnelle NVMe-SSD.

Der 16-Zöller arbeitet nativ mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten im 16:10-Format, ist DisplayHDR-TrueBlack-600-zertifiziert und soll den DCI-P3-Farbraum vollständig abdecken, wobei eine hohe Bildwiederholfrequenz von 240 Hz erreicht werden kann. Damit eignet sich das OLED-Panel für Spieler und Kreativ-Profis zugleich. An Bord sind natürlich zahlreiche Schnittstellen, darunter USB Typ-C mit PowerDelivery, klassische USB-A-Ports, HDMI 2.1 und WiFi 7 sowie schnelles 2,5-Gbit/s. Gleich sechs Dynaudio-Lautsprecher mit Nahimic-3-Enhancer gehören ebenso zur Grundausstattung wie eine SteelSeries-Tastatur mit RGB-Einzeltastenbeleuchtung. Für die Stromversorgung unterwegs steckt im gerade einmal 19,95 mm dünnen und 2,1 kg leichten AMG-Gehäuse mit Magnesiumlegierung ein 99 Wh starker Akku.

Modell ohne dedizierte GPU

Nicht ganz so schnell, aber dafür deutlich ausdauernder ist das Prestige 16 AI+, welches man in Taiwan ebenfalls in einer Mercedes-AMG-Motorsport- Edition auf den Start bringt. Hier gibt es wahlweise einen Intel Core Ultra 9 288V oder einen Core Ultra 7 258V mit integrierter Arc-Grafik sowie 32 GB LPDDR5X-RAM und zwei NVMe-SSDs. Das stilvolle Arbeitsgerät stellt einen 16 Zoll großen OLED-Bildschirm mit 3.840 x 2.400 Bildpunkten sowie breiter Farbraum-Abdeckung und HDR-Funktionalität bereit. Das Gehäuse im AMG-Design ist nur 1,5 kg leicht und 19 mm dünn.

Beide Modelle feiern auf der Computex 2025 ihre Premiere und sollen pünktlich zum Sommer auf dem deutschen Markt verfügbar sein. Bis zur Markteinführung will man dann die verschiedenen Ausstattungsvarianten sowie Preise kommunizieren. Zum Lieferumfang werden jedenfalls wieder exklusive Zubehörartikel im AMG-Design gehören, darunter eine Laptop-Tasche, eine Maus und ein Mauspad.