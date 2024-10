Werbung

Kürzlich lud MSI zu einem Motorsport-Event nach Stuttgart ein, um seine beiden Stealth-Geräte der Mercedes-AMG Motorsport Edition in den Fokus zu rücken und die Verfügbarkeit in Deutschland zahlreicher weiterer Geräte zu feiern. Gezeigt wurden ein erstes Notebook auf Basis der neuen Luna-Lake-Plattform, aber auch eine Reihe neuer Modelle mit AMD-Prozessor und GeForce-Grafik, welche das Portfolio des Herstellers von der Anzahl her verdoppeln. Anfang des nächsten Jahres werden mit Blick auf die anstehenden Hardware-Refreshes zahlreiche weitere Modelle folgen.

Ein echter Hingucker nicht nur für Motorsport-Fans sind natürlich die Mercedes-AMG-Geräte, welche man bereits zur Computex 2024 auffrischte, bzw. in einer größeren Variante ankündigte. Beide Modelle setzen auf einen dunklen Grauton in Selenitgrau, die mit einem exklusiven AMG-Rautenmuster verziert wurden und die typischen Motorsport-Logos des Partners prominent in Szene setzen. Es sind hochwertige Vollmetallgehäuse mit Magnesiumlegierung, die einen edlen und kraftvollen Eindruck nach außen tragen.

Das MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport stellt einen 18 Zoll großen Bildschirm mit Mini-LED-Technik bereit, der mit 3.840 x 2.400 Bildpunkten auflöst, schnelle 120 Hz bietet und nach DisplayHDR-1000 zertifiziert ist sowie eine breite Farbraumabdeckung möglich macht. Unter der Haube gibt es einiges an Power: MSI kombiniert einen 16 Kerne starken Intel Core Ultra 9-185H mit einer NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop samt 12 GB an Videospeicher, womit sich selbst die grafisch anspruchsvollsten Spieletitel problemlos spielen lassen.

Dazu gibt es 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz und eine 2 TB fassende NVMe-SSD. Anschlussseitig werden zahlreiche moderne Schnittstellen wie Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 sowie 2,5 Gbit/s-Ethernet geboten, während drahtlos per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 gefunkt wird. Für satten Sound sollen insgesamt sechs Lautsprecher mit DynAudio-Technik und Nahimic-3-Audio-Enhancer sorgen. Ein vollwertiger SD-Kartenleser ist ebenso integriert wie eine Full-HD-Webcam mit Infrarot-Sensor und ein Fingerabdrucksensor für den Login über Windows Hello.

Um die performanten Komponenten kühlen zu können, setzt MSI auf sein Cooler-Boost-5-Kühlsystem mit zwei Lüftern und fünf Heatpipes. Eine RGB-Beleuchtung bei der SteelSeries-Tastatur darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein 99 Wh starker Akku im Gehäuse, stationär wird es über ein 280 W starkes Netzteil versorgt. Insgesamt bringt es das MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport auf Abmessungen von 400 x 290 x 23,9 mm und stemmt rund 2,89 kg auf die Waage. Ein umfangreiches Software-Paket bestehend aus dem MSI Center mit AI Engine, dem MSI App Player und dem MSI AI Artist (optionaler Download) machen eine umfangreiche Konfiguration des Rennboliden möglich.

Etwa 4.400 Euro werden dafür aktuell aufgerufen. Verfügbar ist der 18-Zöller unter anderem bei Alternate, Amazon, Notebooksbilliger.de und natürlich über den hauseigenen Onlineshop von MSI.

Mit einem Preis von knapp unter 2.500 Euro ein gutes Stück günstiger ist die kompaktere 16-Zoll-Variante. Sie basiert auf einem Intel Core i9-13900H der Raptor-Lake-Generation und kann mit einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop mit 8 GB Videospeicher aufwarten. Hier gibt es ebenfalls 32 GB RAM und eine 2 TB fassende PCI-Express-SSD. Bei der restlichen Ausstattung orientiert sich der kleinere Serienvertreter am großen Schwestermodell, ist mit einem Gewicht von 1,88 kg trotz 99-Wh-Akku jedoch leichter.

MSI Prestige 13 mit Lunar Lake

In Kürze ebenfalls in Deutschland verfügbar sein wird das MSI Prestige 13 AI+ Evo, welches sich als Creator-Gerät eher an den anspruchsvollen Kreativ-Arbeiter als an den typischen Gamer richtet. Mit Abmessungen von 299 x 210 x 17 mm und einem Gesamtgewicht von nur 0,99 kg lässt es sich bequem in den Rucksack packen und unterwegs mit arbeiten.

Befeuert wird es von einem Intel Core Ultra 9-288V der Lunar-Lake-Generation mit acht Kernen und einer maximalen Taktfrequenz von 5,1 GHz. Für die Grafikbeschleunigung zeichnet sich die integrierte Arc-140V-IGPU verantwortlich, welche im Generationsvergleich abermals einen erheblichen Performance-Sprung gemacht hat. Dank integrierter NPU ist es ein vollwertiges Copilot+-Gerät. 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 8.533 MHz sowie eine 1-TB-SSD runden das Gesamtpaket auf technischer Ebene ab.

Das Display ist ein 13,3 Zoll großes IPS-Panel mit einer hohen Farbwiedergabe und -treue, das nativ mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten auflöst. Moderne Schnittstellen wie Thunderbolt 4 WiFi 7 oder Bluetooth 5.4 gibt es ebenso wie zwei integrierte Lautsprecher mit DTS:Audio. Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein 75 Wh starker Li-Polymer-Akku unter der Haube, welcher Schnellladen per USB-C unterstützt und das Gerät bis zu 20 Stunden lang mit Strom versorgen können soll.

Das MSI Prestige 13 AI+ Evo kommt zu einem Preis von 1.799 Euro nach Deutschland, ist so aktuell allerdings noch nirgendwo gelistet. Später wird es eine größere 16-Zoll-Version mit UHD+-und QHD+-Panel sowie zusätzlichem Gigabit-Ethernet und Platz für gleich zwei SSDs geben.

Mehr Geräte mit AMD-Basis

Dass MSI verstärkt auf Geräte mit AMD-Plattform setzen und diese künftig nicht nur mit Radeon-Grafiklösung kombinieren, sondern auch mit NVIDIAs GeForce-Chips ausstatten wird, das zeichnete sich in den letzten Wochen ab. So kündigte man bereits zur Computex 2024 die ersten AI-Laptops mit Ryzen AI 9 HX an oder entdecke ein Titan 10 Pro in einer Ryzen-Edition mit AMD Ryzen 9 7945HX3D und GeForce RTX 4090 Laptop sowie üppigen 96 GB Arbeitsspeicher am Horizont.

Tatsächlich wird man all seine bekannten Produktserien um AMD-Modelle erweitern und diese künftig mit einem "A" in der Produktbezeichnung entsprechend kennzeichnen. Die Beschränkung auf dedizierte Serien wie beispielsweise das MSI Alpha wird entfallen, vielmehr wird sich das Produktsortiment fast verdoppeln. Erste Geräte wie beispielsweise das MSI Raider A18 HX A7V, das MSI Katana A17 AI B8V oder das MSI Thin A15 AI B8V sind teilweise schon verfügbar.

Im nächsten Jahr wird MSI mit Blick auf die anstehenden Refreshes auf Seiten der Prozessoren und mobilen Grafiklösungen natürlich ebenfalls weitere Produktpflege vollziehen. Das Jahr 2025 wird im Notebook-Segment spannend bleiben!