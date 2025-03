Werbung

Nachdem Lenovo zur CES 2025 mit dem ThinkBook Plus Rollable einen ersten Prototyp für ein Notebook mit Aufroll-Display gezeigt hatte, bringt man zum MWC 2025 nach Barcelona die nächste Konzept-Idee. Beim sogenannten Yoga Solar PC Concept (POC) handelt es sich um einen Laptop, der ein Solarmodul auf seinem Bildschirmdeckel integriert hat, um zusätzliche Energie aus dem Sonnenlicht beziehen zu können.

Selbst bei geringer Sonneneinstrahlung soll das Panel genügend Sonnenlicht in Energie umwandeln können, um die Batterieladung aufrechtzuerhalten, wenn der Laptop gerade nicht verwendet wird und zugeklappt ist. Innerhalb von 20 Minuten soll genügend Energie bereitstehen, um den ansonsten handelsüblichen Laptop bis zu einer Stunde lang versorgen zu können. Laut Lenovo liegt die Umwandlungsrate bei über 24 %, wobei der Prototyp dabei durchgängig den Strom und die Spannung des Solarmoduls überwacht und an die Einstellungen des Ladegeräts automatisch anpasst, um die erzeugte Energie vorrangig an das System zu senden. So sollen maximale Energieeinsparungen und Systemstabilität unabhängig der Lichtverhältnisse gewährleistet werden.

Das Solarmodul kommt auf eine Dicke von 15 mm und bringt rund 1,22 kg auf die Waage. Für Lenovo ist die Idee ein weiterer Schritt, in erneuerbare Energien zu investieren und neue Innovationen damit zu verbinden. Außerdem arbeitet Lenovo an einem Powerkit, das Geräte per USB-C ebenfalls mit Sonnenenergie aufladen und versorgen kann. Das Solarmodul soll sich einfach aufstellen oder an einem Rucksack befestigen lassen, um so beispielsweise eine Powerbank aufladen zu können.

Ob es das Lenovo Yoga Solar PC Concept so tatsächlich auf den Markt schaffen wird, wird die Zeit zeigen müssen. In der Vergangenheit haben es nicht alle Proof-of-Concept-Geräte von Lenovo zur Marktreife gebracht. Zu den Plänen des Powerkits hat sich der Hersteller dagegen nicht weiter geäußert.