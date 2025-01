Lenovo präsentiert das ThinkBook Plus Rollable

Lenovo ist immer wieder für eine Überraschung gut: Auf der CES 2025 in Las Vegas zeigt man mit dem ThinkBook Plus Gen6 Rollable den ersten mobilen AI-PC mit aufrollbarem Display. Das Gerät wurde erstmals vor zwei Jahren als Proof of Concept gezeigt, soll jetzt aber tatsächlich auf den Markt kommen. Lenovo spricht von einer Verfügbarkeit ab August sowie einem Startpreis von 2.799 Euro.

Das Notebook verfügt über einen 14 Zoll großen Bildschirm, dessen Panel sich auf bis zu 16,7 Zoll erweitern lässt. Da der Bildschirm nach oben hin aufgerollt wird, wird so die Vertikale erweitert. Der Mechanismus soll durch einfaches Drücken einer dafür vorgesehenen Taste oder durch eine Handgeste vor der Kamera aktiviert werden. Dann steht dem Nutzer fast 50 % mehr Bildschirmfläche zur Verfügung, was ihm mehr Platz für Multitasking und damit eine höhere Produktivität im Arbeitsalltag verschafft. Gerade bei Anwendungen wie Dokumentenprüfung, Programmierung, Projektmanagement oder Inhaltserstellung soll das hohe Display Vorteile bringen.

Der Roll-Bildschirm basiert auf der OLED-Technik, was hohe Kontraste und sehr gute Schwarzwerte verspricht. Laut Hersteller soll er Helligkeiten von bis zu 400 Nits erreichen und den DCI-P3-Farbraum vollständig abdecken. Die Bildwiederholrate wird mit 120 Hz angegeben.

Doch auch unter der Haube soll das Lenovo ThinkBook Plus Gen6 Rollable mit einer hohen Performance punkten können. So baut das Gerät auf der Lunar-Lake-Plattform auf und bietet somit einen Core-Ultra-Series2-Prozessor, der mit seiner integrierten Arc-Grafik auskommen muss. Dazu gibt es bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 8.533 MHz und eine schnelle NVMe-SSD mit einer Kapazität von bis zu 1 TB.

Moderne Schnittstellen wie zweimal Thunderbolt 4 oder hochwertige 2-W-Lautsprecher von Harman/Kardon fehlen dem Gerät ebenso wenig wie eine 5-MP-Webcam für Videotelefonie und Infrarot-Technik für den biometrischen Login in Windows 11 Pro. Drahtlos wird per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 kommuniziert. Für die Stromversorgung unterwegs ist ein 66 Wh starker Stromspeicher verbaut, der sich über ein externes GaN-Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 65 W per Typ-C aufladen lässt.

Ohne aufgerolltes Display kommt das Lenovo ThinkBook Plus Gen6 Rollable auf Abmessungen von 303 x 230 x 19,9 mm und bringt rund 1,69 kg auf die Waage, womit es sich als sehr kompakt und leicht erweist. Es ist ein Gehäuse, das zu 50 % aus recyceltem Aluminium besteht und sich gerade in der Zertifizierungsphase für den Militärstandard 810H befindet.

Voraussichtlich ab August soll das Ausroll-Notebook zu einem Preis ab 2.799 Euro nach Deutschland kommen.