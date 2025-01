Werbung

Zur CES 2025 bringt Gigabyte mit dem AORUS Master nicht nur sein neustes Gaming-Schlachtschiff auf den Markt, sondern auch ein Modell, welches deutlich kompakter und günstiger ausfällt, sich bei der Leistung jedoch nicht wirklich zu verstecken braucht. Gigabyte hat das AORUS Elite 16 angekündigt, bei dem noch immer mitunter die schnellsten Komponenten zum Einsatz kommen.

Dieses wird zum Start, welcher vermutlich gegen Ende des Quartals erfolgen wird, in einer 16-Zoll-Version verfügbar sein, die gegenüber dem Spitzenmodell deutlich kompakter und leichter ausfällt. So kommt das Elite 16 nur noch auf Abmessungen von 357 x 254 x 20 mm und bringt ca. 2,3 kg auf die Waage. Die Kühlung ist allerdings auch nur noch für maximal 170 W ausgelegt, was die schnellsten Komponenten von NVIDIA nahezu ausschließt – sofern man diese über die TGP nicht mit angezogener Handbremse betreiben möchte.

Als sicher gilt aktuell ein Intel Core Ultra 9 275HX, welcher mit einer NVIDIA GeForce RTX 50 Laptop bestückt wird, zu deren exakten Ableger man sich derzeit allerdings noch ausschweigt. Wir gehen davon aus, dass die Auswahl bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop mit 12 GB reichen wird. Dazu gibt es maximal 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz und Platz für zwei NVMe-SSDs, was laut Hersteller maximal 4 TB Festspeicher bedeutet.

Das Display ist ein 16-Zoll-Modell auf IPS-Basis, das nativ mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auflöst, eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz erreicht und NVIDIAs G-Sync-Technik sowie Advanced Optimus unterstützt. Die Tastatur bietet einen Hub von 1,7 mm, unterstützt aber auch Gaming-Features wie N-Key-Rollover und hat eine RGB-Hintergrundbeleuchtung integriert, die sich für drei Zonen einstellen lässt. Für die Soundausgabe gibt es zwei 2-W-Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Technik, für die Videotelefonie eine FullHD-Webcam mit Infrarot-Technik.

Auf Seiten der Anschlüsse werden Thunderbolt 5, RJ45, HDMI 2.1 und klassische USB-A-Ports geboten. Sogar einen microSD-Kartenslot hat Gigabyte noch vorgesehen. Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein leistungsstarker 99-Wh-Akku unter der Haube, während die stationäre Stromversorgung über ein externes 240-W-Netzteil erfolgt.

Das Gigabyte AORUS Elite 16 soll gegen Ende des ersten Quartals nach Deutschland kommen und das AORUS Master als kleinere Modellvariante ergänzen. Bis dahin will man genaue Angaben zu den einzelnen Konfigurationen und Preisen machen.