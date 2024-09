Werbung

Zur IFA 2024 in Berlin und nur wenige Stunden nach der offiziellen Vorstellung der Intel-Core-Ultra-Prozessoren der Serie 2 hat MSI am Dienstagabend sein neues Prestige 13 AI+ Evo gezeigt. Dieses baut natürlich auf besagter Hardware-Generation auf, hat aber auch eine neue 5-Megapixel-Webcam integriert bekommen und soll trotz seines ultraleichten Gehäuses bei der Laufleistung ordentlich zulegen.

Hierfür setzt das MSI Prestige 13 AI+ Evo auf einen Intel Core Ultra 9 288V, das amtierende Flaggschiff der Luna-Lake-Generation. Er verfügt über jeweils vier Performance- und Effizienz-Kerne, die sich mit einem Turbotakt von bis zu 5,1 GHz ans Werk, und kann auf integrierte Xe2-Grafik mit acht Kernen sowie natürlich mit der überarbeiteten NPU aufwarten. Dazu gibt es 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 8.533 MHz und eine PCI-Express-SSD mit 1 TB Speicherplatz. Das Display ist ein 13,3-Zoll-Modell mit OLED-Technik, einer nativen Auflösung von 2.880 x 1.800 Bildpunkten und einer hohen Farbraumabdeckung sowie DisplayHDR-TrueBlack-500-Zertifizierung, womit das Gerät auch für professionelle Anwender aus der Kreativ-Szene interessant sein dürfte.

Als neues Highlight-Gerät der gehobenen Klasse kann das MSI Prestige 13 AI+ Evo auch bei der restlichen Ausstattung punkten. Hierzu zählen zweimal Thunderbolt 4, einmal HDMI 2.1, ein microSD-Kartenleser, zwei integrierte 2-W-Lautsprecher mit DTS:Audio und drei Spatial-Array-Mikrofone. Verschiedene Sensoren zur Steuerung der Displayhelligkeit sind ebenfalls integriert, genau wie die eingangs erwähnte Webcam mit Infrarot-Technik und HDR-Unterstützung. Drahtlos wird bereits per WiFi 7 mit Killer-Technik und Bluetooth 5.4 kommuniziert.

Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein 75 Wh starker Li-Polymer-Akku unter der Haube, welcher Schnellladen per USB-C unterstützt und das Gerät bis zu 20 Stunden lang mit Strom versorgen können soll. Das alles bringt MSI in einem 299 x 210 x 16,9 mm schlanken und 990 g leichten Vollmetallgehäuse in der Farbe "Stellar Gray" unter. Vorinstalliert ist bereits Windows 11.

Das neue MSI Prestige 13 AI+ Evo soll so für 1.799 Euro nach Deutschland kommen und wird zunächst exklusiv bei notebooksbilliger.de verfügbar sein. Es wird auch eine größere 16-Zoll-Version UHD+-und QHD+-Panel sowie zusätzlichem Gigabit-Ethernet und Platz für gleich zwei SSDs geben.