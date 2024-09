Werbung

Lenovo kündigte heute nicht nur eine Aura-Version des Lenovo Yoga Slim 7i an, sondern auch eine für das ThinkPad X1 Carbon Gen13. Damit bietet das Gerät auch hier verschiedene Betriebsmodi an, wie beispielsweise den Smart-Modus, bei dem der Laptop seine Leistung und Systemeinstellungen dynamisch an die aktuellen Bedürfnisse anpasst, oder den Attention Mode, der ablenkende Webseiten gezielt blockt, damit sich der Anwender seiner eigentlichen Arbeit widmen kann.

Angeboten werden aber auch verschiedene "Wellness Features", die beispielsweise einen Blaulichtfilter aktivieren, um die Augen zu schonen, oder aber Warnmeldungen ausgeben, um Acht auf seine Körperhaltung zu geben, Pausen einzulegen oder Müdigkeit vorzubeugen. Im Shield-Modus steht überwiegend der Schutz der Privatsphäre im Fokus.

Natürlich bleibt sich das Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen13 auch in der Aura-Edition treu und will ein erstklassiges Business-Gerät sein.

Lunar Lake unter der Haube

Hierfür gibt es unter der Haube die zweite Generation der Core-Ultra-7-Prozessoren von Intel, welche man erst am Dienstagabend zur IFA 2024 offiziell vorstellte. Genaue Modelle nennt Lenovo hierzu leider nicht. Allerdings sollen sowohl Grafiklösung als auch die integrierte NPU deutlich schneller agieren. Das Display bietet 14 Zoll in seiner Diagonalen und arbeitet nativ mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten. Es ist ein hochwertiges OLED-Panel mit bis zu 400 Nits und HDR-True-Black-500-Zertifizierung, aber auch schnellen 120 Hz und guter Farbraumabdeckung. Bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 8.533 MHz und maximal 2 TB an SSD-Speicher mit PCIe Gen5 runden das Gesamtpaket technisch ab.

Für die Stromversorgung unterwegs gibt es einen 57 Wh starken Akku, welcher Laufzeiten von über 18 Stunden verspricht. Anschlussseitig werden zweimal Thunderbolt 4, zweimal USB 3.2 Gen2 geboten, aber auch HDMI 2.1 und WiFi 7 sowie Bluetooth 5.3.

Das Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen13 Aura Edition ist mit 980 g äußerst leicht und kommt auf eine Bauhöhe von nur 14,37 mm, wobei es aufgrund seiner Keilform zu den Rändern hin stetig dünner wird. Die Grundfläche kommt auf 341,8 x 214,75 mm. Der 14-Zöller verfügt über ein CRU-Batteriedesign (Customer Replaceable Unit), das vom Kunden ausgetauscht werden kann. Zu den verwendeten Materialien gehören 90 % recyceltes Magnesium für die C-Abdeckung, und die 100 % kunststofffreie Verpackung besteht aus Bambus und Zuckerrohr. Das Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen13 Aura Edition soll ab November zu einem voraussichtlichen Startpreis von 2.699 Euro erhältlich sein.

Das Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen13 Aura Edition soll ab November zu einem voraussichtlichen Startpreis von 2.699 Euro erhältlich sein. Daneben hat Lenovo noch seine ThinkBook-16-Familie aktualisiert, die ab Oktober, bzw. Dezember zu Preisen ab 819 Euro verfügbar sein wird. Sie baut auf einem Snapdragon X oder Ryzen-AI-Chip auf, fällt mit 16 Zoll jedoch nicht ganz so portabel aus.