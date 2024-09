Werbung

Zur IFA 2024, bzw. zur Lenovo Innovation World in Berlin schickt Lenovo zahlreiche neue Ableger der IdeaPad-Familie ins Rennen. Das Lenovo IdeaPad Slim 5 wird wahlweise mit einem 15 oder 13 Zoll großen Display erhältlich sein und basiert auf einer AMD-Plattform mit Ryzen-7000-Prozessor, wobei Lenovo leider keine exakten Modelle nennt. Für die 3D-Beschleunigung zeichnet sich die jeweils im SoC integrierte Grafiklösung verantwortlich. Dazu gibt es bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine 1 TB große M.2-SSD. Natürlich verfügen beide Formfaktoren über eine Copilot-Taste für den einfachen Zugriff auf Microsofts KI-Dienste.

Das Lenovo IdeaPad Slim 5 soll ein gutes Gleichgewicht zwischen einer hohen Leistung, einer guten Portabilität und einer ansprechenden Langlebigkeit zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Hierfür setzt auf ein 15,6 oder 14,3 Zoll großes Aluminium-Chassis, das je nach Modell zwischen 1,15 und 1,49 kg auf die Waage bringt. Die Displays beider Größen arbeiten mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten, 60 Hz, bis zu 400 Nits und bieten eine vollständige Abdeckung des sRGB-Farbraums. Zumindest bei der größeren 15,3-Zoll-Variante gibt es obendrein die Option auf ein hochwertiges OLED-Panel mit 2.560 x 1.700 Bildpunkten, schnelleren 165 Hz und bis zu 500 Nits.

Unterschiede zwischen den beiden Geräten gibt es außerdem beim Akku. Während die 15-Zoll-Version über einen 70 Wh starken Stromspeicher verfügt, fällt die Kapazität beim kleineren 13,-Zoll-Modell auf 54,7 Wh zurück. Auf Seiten der Anschlüsse unterscheiden sich die beiden IdeaPads nicht. Hier gibt es jeweils zwei Typ-C-Schnittstellen nach USB-3.2-Gen1, einmal HDM 2.1 und zwei klassische USB-A-Ports. Selbst ein microSD-Kartenleser ist bei beiden integriert. Drahtlos funken sie nach WiFi 6 und Bluetooth 5.3.

Neuer Achtkern-Snapdragon

Zudem wird Lenovo eine 5x-Variante der neuen IdeaPad-Slim-Reihe anbieten. Die baut dann auf Qualcomms neuem Snapdragon X Plus mit acht Kernen auf, wird jedoch ausschließlich in einer 14-Zoll-Version angeboten werden. Obendrein gibt es eine 2-in-1-Variante als Lenovo IdeaPad 5x mit 360-°-Display. Dieses arbeitet in jedem Fall mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten, bietet mindestens 400 Nits bei 60 Hz und deckt den DCI-P3-Farbraum vollständig ab. Es ist ein OLED-Panel. Dazu gibt es bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsseicher und eine 1 TB große PCI-Express-SSD. Ansonsten orientierten sich die beiden x-Variante an den obigen Ryzen-Ablegern, bieten allerdings bereits WiFi 7 sowie Bluetooth 5.3 an.

Das Lenovo IdeaPad Slim 5 soll voraussichtlich ab Oktober zu einem Preis ab 699 Euro in die Läden kommen. Die x-Variante wird schon etwas für früher ab 899 Euro erhältlich sein, während die Convertible-Version mindestens 999 Euro kosten wird.