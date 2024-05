Werbung

Dass es noch in diesem Jahr eine rundum erneuerte Variante des XMG NEO 16 geben wird, die zu den leistungsstärksten High-End-Laptops des Herstellers für das Modelljahr 2024 zählen sollte, das hatte XMG zuletzt im März bei der Vorstellung des XMG FUSION 15 und CORE 15 in Aussicht gestellt. Wenige Tage vor dem Start der Computex 2024 löst man dieses Versprechen ein und kündigt das XMG NEO 16 in der neuen E24-Version an.

Der 16-Zöller wurde von Grund auf neu konzipiert und soll mit zahlreichen Verbesserungen aufwarten. Die beginnen bereits bei der Kühlung. So setzt das neue XMG NEO 16 (E24) auf ein überarbeitetes Verbundkühlsystem, das mit fünf Heatpipes, insgesamt 281 Kühlfinnen und zwei Lüftern mit jeweils 81 Lüfterblättern ausgerüstet ist. Das neue XMG NEO 16 (E24) bezieht nicht mehr nur über die Unterseite Frischluft, sondern zusätzlich über die Oberseite im Bereich der Tastatur.

Obendrein setzt man bei den größten Ausstattungsvarianten auf Conductonaut-Flüssigmetall von Thermal Grizzly, während die beiden kleineren Modellvarianten die phasenwechselnde Honeywell PT7958-Pads verwenden, was beides den Abtransport der Abwärme bei den Hauptkomponenten optimieren soll.

Die Überarbeitung bei der Kühlung macht natürlich die schnellsten Komponenten möglich. So lässt sich das XMG NEO 16 (E24) bis hin zu einem Intel Core i9-14900HX mit einer NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop konfigurieren, die beide mit den höchsten TDP- und TGP-Werten aufwarten können. Für die Grafikkarte bedeutet dies bis zu 175 W, für den Prozessor 55 W, wobei auch hier bei kurzzeitigen Lastspitzen deutlich höhere Werte von bis zu 125 W drin sein können. Das Basismodell sieht ebenfalls Intels Core i9-14900HX vor, kombiniert diesen jedoch mit eine GeForce RTX 4060 Laptop, womit sich fast das gesamte Portfolio der Grafikschmiede auswählen lässt. Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und Platz für zwei M.2-Laufwerke mit PCIe-4.0-Anbindung.

Das Display misst die besagten 16 Zoll in der Diagonalen und bietet mit einer nativen Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten ein 16:10-Format an. Dabei soll eine Bildwiederholrate von schnellen 240 Hz sowie eine Spitzenhelligkeit von 500 Nits erreicht werden. Obendrein soll der sRGB-Farbraum zu 95 % abgedeckt werden. XMG bietet vorkonfigurierte Farbprofile an, die sich genau wie die optional aktivierbare RGB-Lichtleiste über das Control Center einstellen lässt.

Letzteres erweist sich als sehr umfangreich, denn auch beim neusten NEO-Ableger erlaubt man ein CPU-Undervolting, ein RAM-Tuning und natürlich die Anpassung eigener Leistungsprofile einschließlich der Power-Limits von CPU und GPU sowie anpassbare Lüfterkurven. Teilweise werden diese Einstellmöglichkeiten jedoch nur über das BIOS angeboten.

Wasserkühlung wieder optional

Um noch mehr Leistung aus dem High-End-Boliden herauszuholen, bietet das XMG NEO 16 (E24) wieder die Option für die externe Wasserkühlung XMG OASIS. Dann kann die Peak-Last auch dauerhaft bei 275 W gehalten werden, während bei Luftkühlung auf 225 W zurückgeht. Setzten die bisherigen Modellvarianten auf eine aufgelötete Waterpipe, integriert man nun einen Wasserkanal, der sowohl den Bereich der CPU als auch der GPU abdeckt, vollständig in den Kühlkörper. Das soll die Kontaktfläche und somit die thermische Effizienz verbessern. Weiterhin verhindern selbstversiegelnde Anschlüsse ein versehentliches Abrutschen der Schläuche. Die XMG OASIS wird wie beim XMG NEO 17 (E24) nur von Geräten mit einer NVIDIA GeForce RTX 4090 oder RTX 4080 Laptop unterstützt. Wer ein Modell mit langsamerer Grafiklösung wasserkühlen möchte, kann weiterhin zum XMG NEO 17 (E23) mit Intel Core i9-13900HX greifen.

Das neue XMG NEO 16 (E24) kommt auf Abmessungen von 356,7 x 253 x 26,6 mm und stemmt rund 2,4 bis 2,5 kg auf die Waage. Das Gehäuse ist vollständig aus Aluminium gefertigt und stellt eine Vielzahl aktueller Schnittstellen bereit. Darunter fallen gleich zwei USB-C-Steckplätze, wovon einer sogar als Thunderbolt-4-Port ausgeben wird und das Laden über ein USB-C-Netzteil mit bis zu 100 W unterstützt. Als primäre Stromquelle steht jedoch ein proprietäres Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 280 oder 330 W zur Verfügung. Für die Versorgung unterwegs ist ein 99 Wh starker Akku integriert. Ansonsten gibt es HDMI 2.1, 2,5-Gbit/s-Ethernet, drei USB-A-Ports und einen SD-Kartenleser. Die FullHD-Webcam bietet Infrarot-Technik für den Login über Windows Hello und eine physische Abdeckung.

Ab Juli erhältlich

Das neue XMG NEO 16 (E24) soll ab sofort zu einem Preis ab 1.849 Euro vorbestellbar sein. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich ab Ende Juni, bzw. Mitte Juli. Bis zum 13. Juni gibt es eine Early-Bird-Rabattaktion, die 5 % Nachlass gewährt. Wie üblich sind die Geräte frei konfigurierbar. Die Upgrades auf eine GeForce RTX 080 oder 4090 Laptop schlagen mit 975 und 1.597 Euro zu Buche, die XMG OASIS (Mk2) ist ab 199 Euro zu haben.