Werbung

Mit dem FUSION 15 (E24) und dem CORE 15 (M24) präsentiert XMG seine ersten 15,3-Zoll-Boliden im 16:10-Format, die beide auf ein sehr schlichtes Äußeres setzen und sich optisch auf den ersten Blick kaum voneinander unterschieden. Beide Modelle fallen mit Abmessungen von 342,5 x 245 x 21,9 mm recht kompakt aus und erweisen sich zusammen mit einem Gewicht von rund 2,0, bzw. 2,1 kg als sehr portabel. Sie setzen auf ein schwarz, eloxiertes Aluminiumgehäuse. Unter der Haube gibt es jedoch einige Unterschiede.

Während das FUSION auf einer Intel-Plattform mit den neusten HX-Prozessoren aufbaut, basiert das CORE auf einem AMD-Ryzen-Prozessor. Das XMG FUSION 15 (E24) bietet dabei die größere Konfigurationsfreiheit und lässt zwischen einem Intel Core i9-14900HX und einem Intel Core i7-14650HX auswählen, die sich obendrein mit einer NVIDIA GeForce RTX 4060 oder gar GeForce RTX 4070 Laptop kombinieren lassen. Das XMG CORE 15 ist hingegen mit einem AMD Ryzen 7 8845HS und einer NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop ausgerüstet und bietet somit auch die in der CPU integrierten, erweiterten KI-Beschleunigungsfunktionen in Form von AMD Ryzen AI an, welches die HX-Gegenstücke nicht bieten.

Dank vier Luftauslässe mit jeweils davor platzierten Kupferkühlkörpern und der phasenwechselnden Honeywell-PTM7958-Wärmeleitpads auf den Hauptkomponenten erlauben die neuen Geräte, das volle Leistungspotential der Hardware auszuschöpfen. Dazu gibt es Platz für zwei SO-DIMM-Speicherriegel für maximal 64 und 96 GB DDR5-Arbeitsspeicher und zwei schnelle NVMe-SSDs, wobei XMG hier gewohnt aus einer Vielzahl unterschiedlicher Komponenten namhafter Hersteller auswählen lässt und sich so sehr flexibel bei der Speicherausstattung zeigt. Zur besseren Kühlung der Laufwerke sind diese zusätzlich mit separaten Heatshields sowie Wärmeleitpads ausgestattet.

Neues Display, überarbeitete Eingabegeräte

Das Display des neuen XMG FUSION 15 und CORE 15 bietet eine Diagonale von 15,3 Zoll mit einer nativen Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten im 16:10-Format und lässt sich auf bis zu 180 ° aufklappen. Es ist ein 240 Hz schnelles IPS-Panel mit vollständiger Abdeckung des sRGB-Farbraums und einer Spitzenhelligkeit von 500 cd/m². Um die kompakten Maße zu ermöglichen, setzen die neuen Laptops an allen vier Seiten auf schmale Bildschirmränder und eine neu entwickelte Edge-to-Edge-Tastatur, die fast bündig mit den Außenkanten des Gehäuses abschließt. Trotzdem gibt es einen vierreihigen Nummernblock. Das FUSION 15 bringt zudem erweiterte Gaming-Features wie N-Key-Rollover, Anti-Ghosting und eine frei programmierbare RGB-Einzeltastenbeleuchtung mit. Darunter ist jeweils ein Glas-Touchpad mit großzügigen 123 x 77,5 mm angebracht.



Plattformbedingt bietet das XMG FUSION 15 Thunderbolt 4, das CORE 15 hingegen USB4. Beide bieten Unterschützung für ein ergänzendes USB-C-Ladegerät mit bis zu 100 W und DisplayPort-Funktion. Ansonsten stehen HDMI 2.1, Gigabit-Ethernet, USB-C 3.2 Gen1, drei USB-A-3.2-Ports und ein SD-Kartenleser im Vollformat sowie ein 2-in-1-Audio-Steckplatz für Headsets bereit. Für die Stromversorgung unterwegs ist ein 99,8 Wh starker Akku integriert, wobei die Einstiegskonfiguration des XMG CORE 15 mit einem 80-Wh-Akku vorliebnehmen muss. Die stationäre Versorgung erfolgt über ein externes 280- oder 240-W-Netzteil, welche laut Hersteller zu den kompaktesten von XMG zählen sollen.

Auf Seiten der Software gehört das XMG Control Center zur Grundausstattung, welches unter anderem eine sehr feinkörnige Justierung der Power-Limits von CPU und GPU sowie das Anlegen eigener Leistungsprofile und Lüfterkurven erlaubt. Sogar ein CPU-Undervolting und RAM-Tuning werden teilweise angeboten.

Beide Geräte lassen sich ab sofort auf bestware.com frei konfigurieren und vorbestellen. Das Basismodell des XMG FUSION 15 (E24) mit Intel Core i7-14650HX, NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, 16 GB RAM und einer 500 GB großen SSD startet bei 1.599 Euro, das XMG CORE 15 (M24) mit AMD Ryzen 7 8845HS, GeForce RTX 4060 Laptop und identischer Speicherausstattung bei 1.399 Euro. Die Auslieferung soll voraussichtlich ab Ende des Monats (FUSION 15), bzw. Mitte April (CORE 15) erfolgen.

Außerdem haben die Leipziger in ihrer Pressemitteilung ein komplett überarbeitetes NEO 16 in Aussicht gestellt, bei dem es sich nicht nur um einen Refresh, sondern um einen vollständig neu designten Laptop handeln soll. Der 16-Zoll-Bolide soll im Mai mit einem helleren WQXGA-Display, einem verbesserten Tastatur-Layout und einer High-End-Konfiguration bis hin zu einer NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop und einem Intel Core i9-14900HX sowie einem verbesserten Kühlsystem folgen. XMG spricht von einem der leistungsstärksten XMG-High-End-Laptops für das Modelljahr 2024.