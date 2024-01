Werbung

Pünktlich zum Start der neuen mobilen HX-Prozessoren von Intel kündigt XMG im Rahmen der CES 2024 seinen ersten, passenden Ableger an. Das XMG NEO 17 (E24) hat allerdings noch weitere Verbesserungen im Gepäck, welche die optional erhältliche, externe Wasserkühlung betreffen. Voraussichtlich ab Anfang Januar soll der neue Gaming-Bolide der High-End-Klasse verfügbar sein.

Herzstück der neuen Modellgeneration des XMG NEO 17 ist der Intel Core i9-14900HX, welcher volle Desktop-Power mit acht Performance- und 16 Effizienz-Kernen ins Notebook bringt und das mit einem Takt von bis zu 5,6 GHz möglich macht. Kombiniert werden kann er mit allen aktuellen GeForce-RTX-40-Modellen ab der GeForce RTX 4060 Laptop, wobei im Spitzenmodell natürlich eine NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop konfiguriert werden kann. Beide Komponenten werden mit den maximal spezifizierten TDP- und TGP-Werten angesteuert, was in 55 und 175 W resultiert und somit die maximal mögliche Leistung abrufen lässt.

Möglich wird dies dank eines mächtigen Kühlsystems und der Verwendung von Flüssigmetall (Thermal Grizzly Conductonaut). Gegenüber dem Vorjahresmodell wollen die Leipziger obendrein den Verlauf des Wasserdurchflussrohrs auf den Heatpipes modifiziert haben, welcher nun zusätzlich zur GPU den Bereich der CPU abdeckt, um noch effizienter kühlen zu können.

Die externe Wasserkühlung lässt sich allerdings nur noch bei Modellen mit NVIDIA GeForce RTX 4090 oder 4080 anschließen. Bei den kleineren Ablegern verzichtet man auf diese Möglichkeit und hält ein etwas kleineres Luftkühlungssystem mit vier statt fünf Heatpipes vor. Mittelfristig werden daher die bisherigen E23-Modelle mit 13. Core-Generation erhältlich bleiben.

Dazu gibt es zwei SODIMM-Speicherbänke für DDR5-RAM mit bis zu 5.600 MHz und Platz für zwei NVMe-SSDs, die sich sogar im RAID-Verbund zusammenschalten lassen. Wie üblich stellt Schenker Technologies hier zahlreiche verschiedene Module namhafter Hersteller zur Auswahl und lässt diese umfangreich vom Kunden konfigurieren.

Im Fokus des neuen XMG NEO 17 (E24) stehen außerdem umfangreiche Optionen zum Tuning. So unterstützt das System nicht nur XMP-Profile, sondern erlaubt zudem eine manuelle Anpassung der Taktrate, Timings und Spannungen, was im Notebook-Segment noch immer eine Seltenheit ist. Darüber hinaus ermöglicht das BIOS CPU-Undervolting, wodurch ein manuelles Feintuning des Intel Core i9-14900HX später die definierten Temperatur-Schwellenwerten für eine länger anhaltende, hohe Takfrequenz erreichen kann. Zentrale Anlaufstelle für alle diese Tuning-Optionen bleibt das XMG Control Center.

Das Display kommt auf eine Diagonale von 17 Zoll und löst nativ mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf, soll eine Bildwiederholrate von schnellen 240 Hz erreichen und den sRGB-Farbraum zu 99 % abdecken. Die Helligkeit wird mit 380 Nits angegeben. Dank MUX-Switch und Advanced Optimus kann die Umschaltung des Displays vollautomatisch oder auch manuell erfolgen.

Ein Highlight ist außerdem die Tastatur, denn das neue XMG NEO (E24) lässt sich gegen Aufpreis mit mechanischen Cherry-MX-Ultra-Low-Profile-Tastenkappen bestücken, im Basismodell gibt es ein Silent-Membran-Keyboard mit Vier-Zonen-RGB- statt Einzeltastenbeleuchtung. Beide Varianten unterstützen N-Key-Rollover, Anti-Ghosting und haben einen dedizierten Nummernblock mit großen Pfeiltasten integriert. Das gläserne Precision-Touchpad ist 150 x 95 mm groß.

Moderne Schnittstellen bis hin zu Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 2,5-GBit/s-LAN und WiFi 6 sowie ein Fullsize-SD-Kartenleser runden das Gesamtpaket weiter ab. Für die Stromversorgung ist ein kapazitätsstarker 99-Wh-Akku verbaut. Das neue XMG Neo 17 (E24) kommt auf Abmessungen von 381,7 x 272,8 x 27 mm und stemmt rund 2,8 kg auf die Waage. Displaydeckel und Unterschale sind aus Aluminium gefertigt, zwei RGB-Beleuchtungsleistung an den hinteren Luftauslässen sind ebenfalls im ansonsten mattschwarzen Gehäuse integriert.

Das Basismodell des XMG NEO 17 (E24) ist ab sofort mit Intel Core i9-14900HX, GeForce RTX 4060, 16 GB RAM und 500 GB großer SSD zu einem Preis ab 1.949 Euro vorbestellbar. Die Upgrades auf eine GeForce RTX 4090 kosten fast 1.600 Euro mehr, die mechanische Tastatur 95 Euro und die XMG OASIS (Mk2) als externe Wasserkühlung 199 Euro. Wie üblich lässt sich das Gerät umfangreich über den Konfigurator des Herstellers konfigurieren.

Mehr Notebooks im Ausblick

Im Rahmen des CES in Las Vegas zeigt XMG weitere Gaming-Laptops, die im Laufe des ersten und zweiten Quartals vorgestellt werden sollen. Dazu zählt etwa das XMG NEO 16 (E24) mit vollständig neuem Vollaluminium-Chassis und nahezu gleicher Hardwareausstattung des größeren Schwestermodells. Außerdem zeigt Schenker Technologies seinen ersten 15,3-Zoll-Laptop im 16:10-Format: Das XMG FUSION 15 (E24). Mit dem 21,9 mm schlanken und rund 2,0 kg leichten Laptop bekommen die ersten beiden, damals noch in Kooperation mit Intel entwickelten Modelle L19 und M22 endlich einen Nachfolger – diesmal allerdings in einem Vollaluminium- statt Magnesium-Gehäuse.

Weitere Refreshes und Laptops sind laut der 2024er XMG-Roadmap bereits in Planung. Auf der CES zeigt das Unternehmen etwa ein noch nicht näher benanntes, dünnes und leichtes Modell mit Intel-Core-Ultra-Prozessor, das als erstes Notebook von XMG auf eine dedizierte Grafikeinheit verzichtet und stattdessen auf die leistungsstarke, integrierte Grafikeinheit von Meteor Lake setzt.