Werbung

Zur CES 2024 krempelt Acer sein bisheriges Namenschema innerhalb der Aspire-Familie um und bringt in diesem Zug neue Geräte mit Core Ultra oder AMD Ryzen 7000 auf den Markt. So verschwindet die Aspire-5-Familie künftig komplett aus dem Programm, aus dem kleineren Aspire 3 wird künftig das Aspire Go. Acer entschlankt und vereinfacht so sein bisheriges Produktsortiment und gleicht damit die Namensgebung an andere Serien an.

Die neuen Aspire-Go-Notebooks richten sich wie die bisherigen Aspire-3-Modelle an Familien und Heimanwender, die Geräte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, denn einzelne Ableger starten bereits ab Februar zu Preisen ab 529 Euro. Während das Acer Aspire Go 15 (AG15-31P) und das Acer Aspire Go 14 (AG14-31P) von einem Intel Core i3 der N-Serie angetrieben werden, basiert das Acer Aspire Go 14 (AG14-21P) auf verschiedenen Modellen der AMD-Ryzen-7000-Reihe, wobei Acer hier keine näheren Angaben macht.

Alle Modelle verfügen jedoch über maximal 16 GB LPDDR5-Arbeits- und bis zu 1 TB NVMe-Speicher. Allen Geräten gemein ist außerdem ein schmaler Displayrahmen und ein Seitenverhältnis von 16:10, wobei die Panels mindestens FullHD- oder WUXGA-Auflösung bieten. Ebenfalls integriert ist die neue Copilot-Taste von Windows. Videoanrufe werden durch Acers TNR-Lösung für eine bessere Bildschärfe optimiert – selbst bei schwachem Licht, während Acers PurifiedVoice und zwei digitale Mikrofone sicherstellen, dass Stimmen präzise erfasst werden.



Mit der Acer-Aspire-Go-Serie erhalten PCR-Materialien erstmals abseits der Vero-Serie Einzug in Acers Notebook-Portfolio. Das D-Cover besitzt einen PCR-Anteil von 30 %. Zudem werden in der Verpackung recycelbare Materialienverwendet. Je nach Ausstattung und Gerätetyp werden für die neuen Basismodelle der Acer-Aspire-Go-Reihe zwischen 529 und 649 Euro aufgerufen.

Getrimmt auf Nachhaltigkeit

Wer etwas mehr Leistung benötigt und obendrein besonderen Wert auf Umweltbewusstsein legt, für den legt Acer im Rahmen der CES 2024 auch sein Aspire Vero 16 neu auf. Dieses wird ab sofort von Intels im Dezember vorgestellten Core-Ultra-7-Prozessoren angetrieben und legt damit vor allem bei der Grafiklösung zu, bringt aber auch weitere Features wie eine integrierte NPU und WiFi 7 mit sich.

Bis zu 16 GB LPDDR5-RAM und maximal 2 TB SSD-Speicher gehören auch hier zur Grundausstattung. Das Display misst 16 Zoll in seiner Diagnaolen, arbeitet mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten und deckt den gesamten sRGB-Farbraum ab. Schnittstellen wie WiFi 7, HDMI 2.1, Thunderbolt oder Bluetooth LE gehören zum guten Ton.

Im Vergleich zum Vorgänger will Acer den Anteil von PCR-Materialien im Gehäuse des Evo-Notebooks weiter erhöht – gegenüber dem Modell von 2021 sogar verdoppelt – haben. Das Gehäuse soll zu mehr als 60 % aus recyceltem Kunststoff bestehen. Die Oberfläche erhält keine flüchtigen, organischen Verbindungen, Farben oder Zusatzstoffe. Die Verpackung besteht ebenfalls aus Materialien, die vollständig recycelt wurden. Wie üblich ist das neue Vero-Modell mit der Copilot-Taste sowie der verbesserten Webcam und Mikrofonen ausgerüstet.



Das Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) ist voraussichtlich ab März 2024 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.199 Euro in Deutschland erhältlich.