Werbung

Ein Tastaturlayout mit einer neuen Taste zu bestücken, ist ein heikles Unterfangen – zumal, wenn diese häufiger genutzt werden soll. Wer ein Windows-System verwendet, der wird vermutlich auch die Windows-Taste häufiger verwenden, ebenso wie dies für die Command-Taste bei macOS der Fall ist. Nun will Microsoft eine dedizierte Taste für Copilot einführen und kündigt dies zur CES in der kommenden Woche per Blogbeitrag an.

2024 soll das Jahr der KI-unterstützten Windows-PCs werden. Die dazugehörige Hardwarebasis stellen Intel mit den Meteor-Lake- und AMD mit den Ryzen-Prozessoren mit Ryzen AI, bzw. einer dedizierten NPU bereit. Auch Qualcomm will im kommenden Jahr eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, doch hier muss sich zunächst einmal zeigen, dass man mit den großen und etablierten Prozessorherstellern mithalten kann.

Microsoft prescht nun mit dem vor, das wir in der kommenden Woche wohl häufiger sehen werden: PC-Systeme mit Windows 11 und einer Tastatur mit dedizierter Copilot-Taste. Einige Partner sind wohl schon mit an Bord, einige weitere werden noch folgen und bereits ab Ende Februar sollen die ersten dieser Systeme mit Copilot-Taste verfügbar sein. Dies gilt auch für die von Microsoft erwarteten Surface-Geräte, wo man sicherlich die größte Kontrolle über solche Entscheidungen hat.

Vor etwa 30 Jahren führte Microsoft die Windows-Taste ein, die Einführung der Copilot-Taste soll ähnlich transformativ sein und sich in die Bedienung des Windows-PCs einfügen. Ab wann die Copilot-Taste dann auf externen Tastaturen zu finden sein wird, bleibt abzuwarten. In Deutschland wird die Copilot-Taste zunächst nur die Windows-Suche starten, da Copilot hierzulande noch gar nicht verfügbar ist.

Copilot nutzt das Prometheus-Modell von Microsoft, welches wiederum GPT-4 von OpenAI als Basis verwendet. Microsoft ist zu 49 % Inhaber von OpenAI und hat sich hier eine gewisse Kontrolle gesichert. Die Copilot-Taste wird demnach ausschließlich für die eigenen Dienste genutzt werden, wenngleich auch Google mit Bard eine ähnlich tiefe Integration von KI-Diensten vorsieht, nur eben für sein eigenes mobiles Betriebssystem Android.