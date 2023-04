Werbung

Mit dem Aspire Vero 15 frischt Acer seine auf Nachhaltigkeit getrimmte Vero-Reihe auf. Das Gehäuse des neuen 15-Zöllers soll gegenüber dem Vorgänger noch einmal 30 % weniger CO2-Emissionen in der Produktion verursachen und obendrein aus mehr recyceltem Material bestehen. Vor allem die Keycaps der Tastatur, aber auch das Ladegerät bestehen nun zu 50 % aus nachhaltigem PCR-Kunststoff, während es für den gesamten Vero-Laptop noch 40 % sind. Beim Vorgänger waren es noch ca. 30 %. Außerdem liefert Acer die Vero-Geräte ein einer recycelbaren Mehrzweckverpackung aus, die vollständig aus recyceltem Papier und zu 90 % aus recyceltem Karton besteht. Besonders praktisch: Sie lässt sich sogar als ergonomischer Notebookständer verwenden.

Natürlich gibt es für das Acer Aspire Vero 15 2023 auch neue Hardware. So schwenken die Taiwaner auf Intels Core-Prozessoren der 13. Generation um, die mit der integrierten Iris-Xe-Grafik auskommen müssen. Je nach Modell setzt man auf Core-i5- oder schnellere Core-i7-Modelle. Dazu gibt es 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und maximal zwei M.2-SSDs, die bis zu ein 1 TB Speicherplatz bieten sollen. Acer betont die Aufrüstbarkeit des Geräts, was den Nachhaltigkeitsaspekt weiter bestätigen soll. So lässt sich das Chassis mittels einfacher Kreuzschlitzschrauben öffnen, um den RAM oder die SSD samt Akku tauschen zu können.

Das Display bietet 15,6 Zoll in der Diagonale und löst nativ mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf. Es soll den sRGB-Farbraum vollständig abdecken. Direkt darüber ist eine verbesserte QHD-Kamera eingelassen, die Acers PurifiedView-Technik unterstützt und in Kombination mit den Purified-Voice-Lautsprechern samt AI-Noise-Reduktion-Technik hervorragend für Konferenzgespräche geeignet ein soll.



Auf Seiten der Konnektivität bietet das Notebook drahtloses WiFi 6E, aber auch zwei Thunderbolt-4-Ports, einmal HDMI 2.1 und zwei klassische USB-A-Schnittstellen sowie einen Klinkenanschluss für Kopfhörer an. Die Tastatur ist hintergrundbeleuchtet, ein Fingerabdruck-Sensor für den Login über Windows Hello gehört ebenfalls zur Grundausstattung.

Zusammen mit einem nicht näher genannten Core-i5-Prozessor, 16 GB RAM und einer 512 GB großen SSD soll das neue Acer Aspire Vero 15 2023 ab 849 Euro nach Deutschland kommen. Voraussichtlich ab Juli soll es verfügbar sein.