Acer hat im Rahmen der CES 2024 in Las Vegas seine Swift-Familie um neue Modelle auf Basis der Core-Ultra-Prozessoren von Intel erweitert und bringt damit vor allem eine höhere Grafikleistung und Intels erste Neural-Processing-Unit mit integrierter KI-Beschleunigungsfunktion in die Geräte.

Nachdem Acer noch im Dezember das Swift Go 14 mit dieser Intention debütieren ließ, folgt nun das größere Swift Go 16 (SFG16-72). Dieses soll bis zu 10,5 Stunden Laufzeit möglich machen und setzt auf ein hochwertiges OLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 500 Nits, einem Farbspektrum von 100 % DCI-P3 und die DisplayHDR-True-Black-500-Zertifizierung. Das 16-Zoll-Panel löst nativ mit 3.200 x 2.000 Bildpunkten auf und erreicht eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Wie schon bei der Modellgeneration zuvor, verfügt die Swift-Go-Familie über mehrere Features, um die Augenbelastung zu reduzieren und ist Eyesafe-Display zertifiziert.

Neben dem Core-Ultra-Prozessor gibt es jetzt bis zu 32 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und eine aufrüstbare 2-TB-PCIe-Gen4-SSD mit doppelten Slots. Zudem stehen die neusten Anschlüsse, darunter HDMI 2.1, ein microSD-Kartenleser, zwei USB-Typ-C-Anschlüsse mit Thunderbolt 4 und Schnellladefunktion sowie ein USB-A-Anschluss, bereit. Drahtlos wird per Bluetooth LE und WiFi 7 kommuniziert.

Die neue Swift-Generation bietet viele KI-unterstützte Funktionen, welche die Produktivität, Benutzerfreundlichkeit und Kreativität steigern sollen. Die Unterstützung von Copilot, dem neuen Assistenten von Windows, soll den Zeitaufwand beispielsweise beim Arbeiten und Erstellen von Dokumenten bequem mit einem Klick auf die neue Copilot-Taste zugänglich machen. Außerdem sind eine 1.440p-QHD-Webcam mit TNR sowie Acers PurifiedView-Technik integriert, um hochwertiges Video- und Audio-Signal in Videokonferenzen liefern zu können. Die Swift-Go-Notebooks kommen in einem schlanken und leichten Aluminium-Gehäuse mit 180-°-Scharnier sowie OceanGlass-Touchpad daher.

Das Acer Swift Go 14 und das Acer Swift Go 16 sollen voraussichtlich ab Ende des ersten Quartals verfügbar sein. Preise will man zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Beim Acer Swift X 14 (SFX14-72G) sind die Pläne schon etwas fortgeschrittener. Dieses soll ab März zu einem unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis ab 1.599 Euro in die Läden kommen und sich ideal für Kreative und Studierende eigenen.

Hierfür bekommt der 14-Zöller ebenfalls ein Upgrade auf die Core-Ultra-H-Prozessoren von Intel spendiert, hat aber auch eine zusätzliche dedizierte GeForce-Grafik, die bis hin zur GeForce RTX 4070 Laptop reicht, mit an Bord. Damit kann abends im Feierabend oder nach dem Lernen nicht nur gespielt werden, auch lassen sich professionelle Anwendungen wie Photoshop Premiere Pro beschleunigen. Bis zu 32 GB RAM und eine 2 TB große PCIe-SSD runden das Angebot auf technischer Seite ab.



Ein Highlight ist das 14,5 Zoll große OLED-Display. Dieses arbeitet mit einer 2,8K-Auflösung, ist Calman-geprüft und soll eine Farbgenauigkeit mi einem Delta E<2 möglich machen, wobei der DCI-P3-Farbraum vollständig abgedeckt wird und dank einer Helligkeit von 500 Nits DisplayHDR-TrueBlack-500-zertifiziert ist. Das 120 Hz schnelle Display verfügt außerdem über Acers Light-Sensing-Technologie, die Farbtemperatur und Helligkeiten vollautomatisch an die Umgebung anpasst. Die PurifiedView- und -Voice-Technik gibt es auch hier, genau wie die neue Copilot-Funktion sowie Schnittstellen wie HDMI 2.1, microSD, WiFi 6E oder USB-C.