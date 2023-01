Werbung

Lenovo hat zur CES 2023 seine Gaming-Boliden der Legion-Pro-7- und -Pro-5-Reihe aktualisiert. Dabei kommen jedoch nicht nur die neusten Hardware-Komponenten von Intel und NVIDIA zum Einsatz, die teilweise ebenfalls erst kürzlich vorgestellt wurden, sondern außerdem der nach eigenen Aussagen zufolge erste dedizierte KI-Chip in einem Gaming-Laptop.

Damit können die Geräte maschinelles Software-Lernen ausführen, um die Systemleistung zu verbessern, was direkt in Verbindung mit der Vantage-Software funktioniert. Diese Kombination aus Chip und Software soll beispielsweise die FPS in einem Spiel überwachen, um die Hardwarepower dynamisch passen zu können. Das soll laut Lenovo bis zu 15 % höhere TDP-Werte ermöglichen, um eine höhere Leistung zu erzielen. Wie gut das in der Praxis funktioniert, wird die Zeit zeigen müssen. Einen ähnlichen, aber rein software-basierten Ansatz hatte Gigabyte mal versucht.

Die Modelle sind teilweise sogar mit Tobii Horizon ausgestattet und ermöglichen somit ein gerätunabhängiges Headtracking, was den Spieler eine zusätzliche Ebene der Immersion bieten soll, ebenso wie mit Tobii Aware.

Das Lenovo Legion Pro 7i und das Legion Pro 7 sind jedenfalls zwei 16 Zoll große Gaming-Boliden, die wahlweise auf Intels neuste Core-Prozessoren der 13. Generation oder aber AMDs Ryzen-CPUs der 7000er-Reihe setzen und diese mit den neusten GeForce-RTX-40-GPUs kombinieren.

Konkret kommen hier ein Intel Core i9-13900HX oder Core i7-13700HX, bzw. ein AMD Ryzen 9 7945HX zum Einsatz, wobei sich alle neuen GeForce-Modelle ab der RTX 4070 Laptop bis hin zur GeForce RTX 4090 Laptop konfigurieren lassen. Sie werden mit den jeweils höchsten TGP-Werten von 140 bis 175 W je nach Modell befeuert. Dazu gibt es maximal 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine bis zu 2 TB große NVMe-SSD. Der Akku fasst 99 Wh und soll Laufzeiten von bis zu acht oder zwölf Stunden versprechen.

Das Display bietet 16 Zoll in seiner Diagonalen und löst mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf. Es ist ein IPS-Panel mit 240 Hz, G-Sync-Technik und recht hohen 500 Nits. Zudem ist es X-Rite-Pantone zertifiziert und verfügt über eine hohe Farbraumabdeckung. Die Gehäuse sind bis zu 25,9 mm dick und etwa 2,8 kg schwer.

Etwas langsamer, aber günstiger

Das Lenovo Legion Pro 5i und Pro 5 ist ebenfalls ein 16-Zoll-Modell, jedoch fällt hier die Hardwarepower etwas niedriger aus. In der Regel ist bereits bei einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop Schluss, dafür geht es runter bis zur GeForce RTX 4050 Laptop oder gar noch GeForce RTX 3050 Laptop aus der Vorgänger-Generation. Mehr Auswahl gibt es außerdem bei den CPUs, die sogar kleinere Ryzen-5- und -7-Modelle umfassen, aber auch kleinere Core-i7-Varianten wie den Core i7-13500HX.

Ansonsten ist der Akku mit 80 Wh etwas beschnitten. Moderne Schnittstellen wie Thunderbolt 4, WiFi 6E oder Gigabit-Ethernet fehlen beiden Serien nicht. Gekühlt werden sie allesamt über die neue ColdFront 5.0 mit einer extrabreiten Vapor Chamber und einer Flüssigmetallinfusion, die für eine Abwärme von bis zu 235 W gemacht ist. Natürlich fehlt auch eine RGB-Beleuchtung nicht.

Preislich sollen die Geräte ab etwa 1.650 Euro starten. Die Intel-Versionen sollen bereits im März verfügbar sein, während die AMD-Optionen bis Mai auf sich warten lassen sollen. Die besser ausgestatteten Geräte der Lenovo-Pro-7-Reihe sind dann ab etwa 2.800 Euro zu haben.