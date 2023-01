Acer Swift Go

Werbung

Im Rahmen der CES 2023 in Las Vegas hat Acer die ersten Modelle seiner neuen Swift-Go-Linie angekündigt, die sich durch ein schlankes, elegantes und ultraportables Design auszeichnet, aber auch mit einer hochwertigen Ausstattung bis hin zu hochauflösenden OLED-Displays und den neuesten Hardware-Komponenten von AMD und Intel.

Das neue Acer Swift Go wird es zunächst in zwei verschiedenen Größenklassen mit 14 oder 16 Zoll großem Bildschirm geben. Während das große Modell ausschließlich auf Intel-Core-Prozessoren aus der H-Serie der 13. Core-Generation vertraut, gibt es das kleinere Swift Go 14 zusätzlich mit AMD-Unterbau auf Basis der erst vor wenigen Stunden angekündigten Ryzen-Prozessoren. Durch die Zen-4-Architektur und die Ryzen-AI-Technologie verspricht sich Acer einzigartige Videoeffekte und eine optimierte Blickkorrektur bei Onlinekonferenzen, aber natürlich auch eine hohe Leistung. Welche Modelle exakt zum Einsatz kommen sollen, verriet Acer bislang leider nicht.

Die AMD-Modelle des Acer Swift Go 14 werden als „SFG14-42“ an den Start gehen und allesamt mit einem OLED-Display mit 16:10-Verhältnis und einer Bildwiederholrate von 90 Hz sowie einer 2,8K-Auflösung ausgerüstet sein. Diese sollen eine Spitzenhelligkeit von 500 Nits erreichen und den DCI-P3-Farbraum vollständig abdecken. Die Intel-Variante wird hingegen unter der Bezeichnung „SFG14-71“ laufen und über ein OLED-Display verfügen, das mit 120 Hz etwas schneller ist, ansonsten über die gleichen Eckdaten und 2.880 x 1.800 Bildpunkte verfügt. Das größere Swift Go 16 (SFG16-71) wird sogar 3.200 x 2.000 Pixel bieten.

Gekühlt wird die Hardware über das Acer-TwinAir-Kühlsystem mit zwei Lüftern, zwei D6-Kupfer-Heatpipes und einer luftdurchlässigen Air-Inlet-Tastatur. Anschlussseitig werden USB-C mit Thunderbolt, HDMI 2.1 und ein microSD-Kartenleser geboten. Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth kommuniziert. Außerdem werden bis zu 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und eine PCIe-Gen4-SSD mit maximal 2 TB Speicherplatz verbaut.

Bis zu 9,5 Stunden Laufzeit verspricht Acer. Je nach Modell erreichen die Geräte dank schmaler Bildschirmränder eine hohe Screen-to-Body-Ratio von 90 %, bringen gerade einmal 1,3 bis 1,6 kg auf die Waage sind teilweise nur 14,9 mm flach. Natürlich gibt es ein hochwertiges Aluminium-Unibody.

Das Acer Swift Go 16 soll voraussichtlich ab März zu einem noch nicht näher genannten Preis auf den Markt kommen. Die Intel-Version des Swift Go 14 soll hingegen noch in diesem Monat ab rund 1.100 Euro starten. Die AMD-Variante wird voraussichtlich im Juni für 100 Euro weniger folgen.