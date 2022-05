Razer Blade 15: Ab dem 4. Quartal auch mit 240 Hz schnellem OLED

Auch im Notebook-Segment nehmen OLED-Bildschirme immer weiter an Fahrt auf und das in gleich zweierlei Hinsicht. Denn so stellen nicht nur immer mehr Hersteller auf die Technik um, sondern verbauen obendrein immer schnellere Panels. Während bislang meist bei 60 Hz Schluss war und nur vereinzelt Geräte mit schnelleren 90 Hz, wie zum Beispiel das von uns in dieser Woche getestete Lenovo Yoga Slim Pro 7, verfügbar waren, hat Razer nun das Tempo erhöht. Am Dienstagabend präsentierte man sein aktuelles Blade 15 mit einem 240 Hz schnellen OLED-Display. Es ist eines der ersten Modelle dieser Art.

Das OLED kommt auf eine Diagonale von 15,6 Zoll, arbeitet nativ mit einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten und soll Helligkeitswerte von bis zu 400 Nits erreichen können. Damit auch Kreativanwender zufriedengestellt werden können, soll es den DCI-P3-Farbraum zu 100 % abdecken. Für Spieler ist sicherlich die Bildwiederholrate von 240 Hz interessant.

Unter der Haube ändert sich derweil recht wenig. Hier kombiniert das Razer Blade 15 einen Intel Core i9-12900H mit einer NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop und packt insgesamt 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit einer 1 TB großen NVMe-SSD ins System. Die bisherigen Modellvarianten, die teilweise auch mit GeForce RTX 3060 oder gar GeForce RTX 3080 Ti erhältlich sind, bleiben bestehen. Genau wie die Option auf einen höher auflösenderen UHD-Monitor mit 144 Hz. All das packt man in sein bewährtes, CNC-gefrästes Aluminiumgehäuse, das mit Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI und einem SD-Kartenleser eine vielseitige Konnektivität bietet. Die Chiclet-Tastatur ist weiterhin RGB-hintergrundbeleuchtet, den Displaydeckel ziert ein giftgrünes Razer-Logo. Ob es noch weitere Konfigurationen geben wird, ist offen.

Das neue Razer Blade 15 mit 240-Hz-OLED soll ab dem vierten Quartal zu einem Preis ab etwa 3.500 US-Dollar über den hauseigenen Onlineshop sowie bei ausgewählten Händlern verfügbar sein. Deutsche Preise liegen allerdings noch nicht vor.