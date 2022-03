ASUS bringt neue ROG-Strix-SCAR-Modelle auf den Markt

Wie ASUS nun am Rande des Mobile World Congress bekannt gab, sind die zur CES 2022 angekündigten neuen Modelle der Strix-SCAR-17- und -SCAR-15-Familie ab sofort in Deutschland zu einem Preis ab 2.799 und 2.199 Euro erhältlich.

Die neuen Gaming-Boliden kombinieren natürlich einen Alder-Lake-Prozessor der 12. Generation mit einer GeForce-RTX-30-Ti-Lösung, welche beide Anfang des Jahres von den Chipherstellern offiziell gemacht wurden. Die neuen Modelle sind bis hin zu einem Intel Core i9-12900H und einer NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop oder RTX 3070 Ti Laptop konfigurierbar und lassen sich mit bis zu 32 GB RAM sowie einer 2 TB großen NVMe-SSD ausrüsten.

Für eine effiziente Kühlung sorgen im Inneren überarbeitete Arc-Flow-Fans mit 84 Lüfterblättern, die bei geringer Last ihre Dienste einstellen und das Gerät somit passiv und damit völlig lautlos auf Temperatur halten sollen. ASUS setzt zumindest beim Prozessor aber auch auf eine Flüssigmetall-Wärmeleitpaste und vier dedizierte Luftauslässe, um die Wärme effizient auf dem System herauszuleiten.

Auf Seiten des Displays gibt es wahlweise ein 17,3 oder 15,6 Zoll großes IPS-Panel. Das 15-Zoll-Modell ist ein FullHD-Panel mit 300 Hz, der größere Bruder bietet hingegen ein QHD-Modell mit 240 Hz oder ein FHD-Panel mit 360 Hz an. Alle Displayoptionen sind mit Dolby Vision HDR und Adaptive Sync ausgestattet. Die Reaktionszeit soll bei schnellen 3 ms liegen.

Beide Strix-Modelle sind mit einem Vierfach-Lautsprecherdesign samt Dolby Atmos Virtual Surround ausgestattet, auf Seiten der Mikrofone sollen Hintergrundgeräusche per Zwei-Wege-KI-Rauschunterdrückung herausgefiltert werden. Für lange Laufzeiten unterwegs soll ein großer 90-Wh-Akku sorgen, der sich unterwegs per USB-Typ-C und 100 W laden lässt. WiFi 6E gehört ebenso zur Grundausstattung wie schnelles 2,5-Gbit/s-Ethernet. Das alles verbaut ASUS in einem recht schlanken, schlicht schwarzen Gehäuse mit einigen Design-Elementen am Hinge-Forward-Design oder einer umlaufenden Light Bar mit Aura-Sync-Technik für die individuelle Beleuchtung.

Das ASUS ROG Strix SCAR 17 (G733Z) und SCAR 15 (G533Z) sollen ab sofort ab 2.799 und 2.199 Euro in Deutschland erhältlich sein.