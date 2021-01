ASUS VivoBook S14: Edles Ultrabook mit Evo-Zertifizierung

Auch die neueste Generation des ASUS VivoBook S14 kann mit einem kompakten und edlen Gehäuse sowie leistungsstarker Hardware aufwarten. Im Rahmen der digitalen CES 2021 hat man jetzt die Neuauflage präsentiert, die sich sogar Intels Evo-Zertifizierung verdient hat.

Das neue ASUS VivoBook S14 (S435) ist ein elegantes, leichtes 14-Zoll-Notebook für unterwegs und soll sich dank seiner neuen Hardware-Komponenten als leistungsstarker Begleiter im Alltag erweisen. ASUS setzt auf einen Intel-Core-Prozessor der 11. Generation, der von einer integrierten Intel-Iris-Xe-Grafik, bis zu 16 GB LPDDR4X-Arbeitsspeicher sowie von Intel Optane Memory H10 unterstützt wird. Wahlweise stehen hier ein Intel Core i5-1135G7 oder Core i7-1165G7 zur Verfügung, die beide jeweils vier Tiger-Lake-Kerne bieten. Zusätzlich ist eine schnelle PCIe-SSD mit einer Kapazität von bis zu 1 TB montiert.

Optisch setzt man auf ein Vollmetall-Gehäuse in der Farbe Deep Green, das sich mit diamantgeschliffenen Kanten sowie einer leuchtend, gelben Enter-Taste vom Standard abzusetzen versucht und dennoch ein edles, schlichtes Auftreten bietet. Hinzu kommen das fast rahmenlose NanoEdge-Display mit einer hohen Screen-to-Body-Ratio von 90 %, das nativ mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auflöst. Dabei stemmt der 14-Zöller nur etwa 1,3 kg auf die Waage und kommt auf eine Bauhöhe von schlanken 15,9 mm.

Im Vergleich zur Vorgänger-Generation will ASUS die Kühleffizienz weiter verbessert und einen leiseren Betrieb gewährleisten. Gleichzeitig versprechen die Taiwaner eine Leistungssprung von bis zu 40 % sowie längere Akku-Laufzeiten. Anschlussseitig stehen zweimal Thunderbolt 4, einmal USB 3.2 Gen1 Typ-A, eine ältere USB-2.0-Buchse sowie ein microSD-Kartenleser bereit. Kopfhörer lassen sich per 3,5-mm-Klinkenbuchse anschließen. Drahtlos wird sich per WiFi 6 und Bluetooth verbunden.

Aufgeladen wird das Ultrabook über Typ-C, eine Schnellladefunktion ist ebenfalls mit dabei. Die Chiclet-Tastatur bietet eine LED-Hintergrundbeleuchtung, im Touchpad lässt sich optional der Nummernblock einblenden und selbst ein Fingerabdruck-Sensor ist integriert.

Das neue ASUS VivoBook S14 (S435) soll noch im Laufe des ersten Quartals zu einem Preis ab 799 Euro in Deutschland ausgeliefert werden.