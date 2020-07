Huawei MateBook D: Umstellung auf Renoir geplant

Das Huawei MateBook D, welches baugleich zu dem von uns getesteten MagicBook 14 ist, wird bald auf die neuen Renoir-Prozessoren von AMD umgestellt, die bereits in Geräten wie dem Acer Swift 3 oder dem ASUS ROG Zephyrus G14 hervorragende Dienste leisten. Huawei betreibt damit einfache Modellpflege, bei der weiterhin das gleiche Barebone mit der neuen Hardware zum Einsatz kommt.

Wie schon bei der Vorgänger-Generation wird es ein Huawei MateBook D14 und D15 geben, die sich eigentlich nur innerhalb ihrer Bildschirm-Größe unterscheiden und damit wahlweise ein 14 oder 15,6 Zoll großes IPS-Display mit Full-HD-Auflösung und 1.920 x 1.080 Bildpunkten sowie schlanken Bildschirmrändern bieten.

Unter der Haube soll es zwei verschiedene Renoir-Modelle geben: Einmal den AMD Ryzen 7 4700U mit acht Kernen und acht Threads und einmal den kleineren AMD Ryzen 5 4500U mit jeweils sechs Kernen und Threads. Damit wird vor allem die Multicore-Performance gegenüber der bisherigen Modellgeneration gesteigert, aber auch die integrierte Radeon RX Vega arbeitet deutlich performanter.

Beide Geräte sind nur etwa 15,9 bis 16,9 mm dick und stemmen rund 1,38 bis 1,53 kg auf die Waage. Moderne Anschlüsse wie beispielsweise USB Typ-C fehlen ebenso wenig wie die Hauwei-Share-Funktion, die einen einfachen Datenaustausch zwischen Huawei-Geräten ermöglicht. Das funktioniert beispielsweise mit einem Smartphone und Notebook. Dank der Top-Up-Webcam wird zudem ein hoher Datenschutz gewährleistet, da sich die Kameralinse direkt in der Tastatur versenken lässt.

In China soll das neue Huawei MateBook D in Kürze für 4.099 chinesische Yuan auf den Markt kommen, was umgerechnet etwa 500 Euro entspricht. Komplette Datenblätter oder gar Informationen über einen möglichen Europa-Start gibt es derzeit allerdings noch nicht. Da zuletzt aber auch das MatePad Pro oder das MateBook X Pro nach Deutschland kamen, ist ein Marktstart hierzulande durchaus sehr wahrscheinlich.