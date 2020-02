Das Huawei MateBook kommt mit Ryzen-CPU nun auch nach Deutschland

Huawei hat das MateBook D14 und D15 nun auch nach Deutschland gebracht. Das gab der Hersteller am Montagnachmittag während einer Presseveranstaltung in Berlin bekannt, zu der man auch das neue Foldable Mate Xs für stolze 2.500 Euro präsentierte. Mit einem Preis von 649 bzw. 699 Euro sind die neuen MateBook-Geräte, die man bereits Ende 2019 für den chinesischen Markt veröffentlichte, jedoch deutlich günstiger.

Wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, verfügt das Huawei MateBook D14 über ein 14 Zoll großes Display, während das MateBook D15 mit 15,6-Zoll-Bildschirm minimal größer ausfällt. In beiden Fällen gibt es jedoch ein entspiegeltes IPS-Panel mit nativen 1.920 x 1.080 Bildpunkten und damit Full-HD-Auflösung. Während die bisherigen Notebooks der Chinesen, wie beispielsweise das MateBook X, ausschließlich auf Intel-Prozessoren vertrauten, schwenkt man in den günstigeren Serienablegern auf die Ryzen-Plattform von AMD um.

Im Inneren der neuen MateBooks steckt ein AMD Ryzen 5 3500U, der mit vier Zen+-Kernen sowie einer integrierten Vega-8-Grafik aufwarten kann. Unterschiede gibt es zwischen den beiden Modellen außerdem bei der Speicherausstattung und die fällt sogar zugunsten des vermeintlich kleineren Modells aus. Zwar können beide Modellvarianten auf einen 8 GB großen DDR4-Arbeitsspeicher mit 2.400 MHz zurückgreifen, beim D14 gibt es mit 512 GB jedoch die doppelt so große SSD. Die 15-Zoll-Version muss mit 256 GB haushalten.

Trotz der größeren Abmessungen des Huawei MateBook D15 und des damit verbundenen größeren Platzes im Gehäuse, bietet das D14 auch den größeren Akku mit 56 Wh – beim D15 bleibt es bei 42 Wh. Aufgeladen werden jedoch beide Modelle per USB Typ-C mit 65 W. Unterwegs sollen so Laufzeiten von bis zu 6,5 bzw. fast 10 Stunden möglich sein.

Anschlussseitig werden neben USB Typ-C zwei Typ-A-Ports, HDMI und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse geboten. Drahtlos wird per AC-WiFi und Bluetooth 4.2 kommuniziert. Das Huawei MateBook D14 soll mit Abmessungen von 322,5 x 214,8 x 15,9 mm und einem Gewicht von rund 1.380 g zu den bisher schlankesten Notebooks am Markt zählen. Das MateBook D15 ist mit 357,8 x 229,9 x 16,9 mm und etwa 1.530 g etwas größer und schwerer.

Zur weiteren Grundausstattung zählen ein hochwertiges Aluminium-Chassis, ein Fingerabdruck-Sensor, zwei Mikrofone inklusive zweier Lautsprecher sowie natürlich eine Webcam. Beim Betriebssystem setzt man auf Microsoft Windows 10 Home, Huaweis Share-Feature ist ebenfalls mit von der Partie, womit sich zwischen Huawei-Geräten Dateien drahtlos austauschen lassen. Sowohl das Huawei MateBook D14 wie auch das Huawei MateBook D15 sollen ab heute in jeweils zwei verschiedenen Farbvarianten in Deutschland verfügbar sein.