Huawei stellt neues Foldable Mate Xs für 2.500 Euro vor

Huawei hat mit dem Mate Xs sein neustes Foldable vorgestellt. Das Gerät kommt mit einem faltbaren Display daher und bietet im ausgeklappten Zustand eine Diagonale von 8 Zoll. Dabei setzt der Hersteller auf ein OLED-Panel mit einer Auflösung von 2.480 x 2.200 Bildpunkten. Zusammengeklappt wird es jeweils ein Display vorne und hinten bieten, die eine Größe von 6,6 und 6,38 Zoll aufweisen. Das Mate Xs wird vom aktuellen Kirin 990 angetrieben, womit der Hersteller gleichzeitig 5G integriert. Der Arbeitsspeicher wird mit 8 GB angegeben und der interne Speicher soll 512 GB fassen.

Ebenfalls zur Ausstattung zählen eine Hauptkamera mit 40 Megapixeln sowie eine Tele-Kamera mit einer Auflösung von 8 Megapixel. Auf eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 16 Megapixel muss ebenfalls nicht verzichtet werden.

Die Dicke gibt der Hersteller im zusammengefalteten Zustand mit 11 mm an, während aufgeklappt nur noch eine Bauhöhe von 5,4 mm gemessen wird. Der integrierte Akku mit seinen 4.500 mAh wird über USB-Type-C aufgeladen und ist über ein Netzteil mit 55 W innerhalb von 30 Minuten wieder mit bis zu 85 % geladen.

Huawei wird beim Mate Xs weiterhin auf die Google-Dienste verzichten müssen. Das Gerät wird allerdings trotzdem in Deutschland in den Handel kommen. Der Preis wird vom Hersteller mit rund 2.500 Euro angegeben und die Auslieferung sei für Mitte März geplant.

Während eines Ersatz-Events für die Pressekonferenz in Barcelona konnten wir uns das Mate Xs bereits mit den eigenen Augen anschauen. Das sogenannte Falcon-Scharnier fühlt sich sehr hochwertig an - auch ist die Welligkeit des Displays im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbessert worden. Fährt man mit dem Finger über das Display an der Stelle des Scharniers, fühlt man nur noch eine geringfügige Unebenheit. Ansonsten erscheint das Display wie auch das Smartphone auf einem sehr wertigen Niveau, wie es bei einem 2.500-Euro-Smartphone aber auch zu erwarten ist.