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RGB-QD-OLED, True Black 500 und DisplayPort 2.1.

ASUS ROG Swift PG34WCDN ist erhältlich

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ASUS ROG Swift PG34WCDN ist erhältlich
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Im Rahmen der CES-Messe stellte ASUS unter anderem den neuen Gaming-Monitor ROG Swift PG34WCDN vor. Der mit QD-OLED-Technologie versehene und mit 1.800R gewölbte 34-Zöller hat vor Kurzem den deutschen Markt erreicht, wobei der Verkaufspreis im Onlinehandel zurzeit bei rund 1.360 Euro startet. Beim verbauten Panel handelt es sich um ein Exemplar mit V-Stripe-förmigem RGB-Subpixel-Layout, das für eine bessere Schriftdarstellung mit weniger Farbsäumen sorgen soll. Die native Auflösung beläuft sich auf 3.440 x 1.440 Pixel (UWQHD, 21:9), die maximale Bildwiederholfrequenz auf 360 Hz und die Spitzenhelligkeit auf 1.300 cd/m² (3 % APL in HDR).

Darüber hinaus kann man mit 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 135 % sRGB, 99 % DCI-P3, einem Kontrastwert von 1.500.000:1 und einem Delta-E-Wert von unter 2 rechnen. Der sogenannte BlackShield ist als kratzfestere Beschichtung vertreten und soll zusätzlich rötliche oder lilafarbene Farbstiche verringern. Mit einer Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 wird eine sehr ordentliche HDR-Darstellung in Aussicht gestellt. FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync zeichnen für Tearing-freie Spielsessions verantwortlich. Alternativ steht ein Anti-Blur-Tool (ELMB) zur Verfügung.

ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN mit True Black 500
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN mit True Black 500
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN mit True Black 500
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN mit True Black 500
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN mit True Black 500

Zu den weiteren Features der Neuheit zählen ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay, ein intelligenter Schwarzstabilisator, eine Firmware-Update-Funktion und Maßnahmen gegen VRR-Flackern. Dank eines integrierten KVM-Switches ist es möglich, dieselbe Maus und Tastatur mit mehreren verbundenen Endgeräten zu verwenden, ohne ständig Kabel umstecken zu müssen. Was Schnittstellen betrifft, sind ein 80 Gbit/s schneller DisplayPort 2.1a (UHBR20), zwei HDMI-2.1-Eingänge (48 Gbit/s), ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 90 W PD), ein klassischer USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B), ein S/PDIF und ein Kopfhörerausgang am Start.

Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen derweil eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 110 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und den sogenannten Neo-Proximity-Sensor. Letzterer schaltet automatisch auf ein Schwarzbild um, sobald kein Nutzer mehr vor dem Monitor erkannt wird. Dies soll primär OLED-Einbrenneffekten vorbeugen, hilft aber natürlich auch beim Energiesparen. Apropos: Der ASUS ROG Swift PG34WCDN genehmigt sich laut EU-Energielabel 28 W in SDR und 30 W in HDR. Dies ergibt die Energieeffizienzklasse F von G. Die Produktgarantie erstreckt sich über drei Jahre und deckt auch Burn-in ab.

Das Gewicht des ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN beträgt 5,6 kg ohne und 8,3 kg mit Standfuß. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 109 ppi. Übrigens: Der sehr ähnlich ausgestattete MSI MPG 341CQR(DE) X36 wird bereits ab 1.099 Euro gelistet, war zum Zeitpunkt dieser Meldung aber nirgends auf Lager.

Quellen und weitere Links
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